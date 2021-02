Mina Settembre anticipazioni ultima puntata: Mina ha un fratello? Tutta la verità

Colpo di scena a Napoli! Da mesi Mina continuava a cercare nel passato, ma anche nel presente, per scoprire il nome dell’amante di suo padre. E improvvisamente questo giallo sembra esser stato risolto: è davvero Irene, la sua migliore amica, la persona che lei ama come una sorella, la donna con la quale suo padre aveva una relazione? Lo scopriremo nella prossima puntata, l’ultima puntata di Mina Settembre in onda nel giorno di San Valentino. Le anticipazioni ci rivelano che il 14 febbraio 2021, nella sesta e ultima puntata di Mina Settembre, scopriremo i dettagli su questa storia. Già perchè molti spettatori iniziano a pensare che Irene non sia stata l’amante del padre di Mina ma che stia proteggendo un’altra persona, forse sua madre? Altri invece, ritenendo Irene “colpevole” fanno anche illazioni su quello che potrebbe esser accaduto…E se il figlio di Irene fosse in realtà figlio del padre di Mina Settembre?

Non ci resta che scoprirlo, con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dell’ultima puntata della fiction vista da oltre 6 milioni di spettatori alla domenica di Rai 1!

Mina Settembre anticipazioni: la tra di domenica 14 febbraio 2021, ultima puntata

1×11 Piccole grandi bugie: Tutto torna alla memoria di Mina nelle ore che seguono la sua terribile scoperta. La giornata trascorrerebbe nella solitudine se non fosse che Sonia, la badante romena di sua madre Olga, è scomparsa. Accompagnata da Titti nella ricerca della donna, Mina scopre alcuni particolari del passato di Sonia che non immaginava. Irene cerca in tutti i modi di incontrare Mina, per spiegarle quello che è successo mentre anche Claudio resta completamente basito da questa rivelazione. Mai avrebbe immaginato…Chi pare sapesse tutto, è la madre di Mina, che sembra confermarle di aver sempre saputo che era Irene, l’amante di suo marito…

1×12 Mio Fratello non è Figlio Unico: Mina mette insieme tutti i pezzi del passato di suo padre e della sua vita e viene investita dalla dolorosa verità. Una verità che scuote e sconvolge gli animi di tutti. Mentre Claudio le è molto vicino, Domenico sembra distante anni luce: ha deciso di accettare un lavoro in una clinica privata, abbandonando il consultorio e il centro storico. La verità è che il figlio di Irene, potrebbe essere suo fratello?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Mina Settembre in onda domenica prossima su Rai 1. Sarà un’ultima puntata davvero ricca di colpi di scena.