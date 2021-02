Il commissario Ricciardi anticipazioni: Enrica e il commissario vicini dopo la lettera, e Livia?

E alla fine il nostro caro Commissario Riccardi ha deciso di scrivere una lettera a Enrica. Non ha ancora rivelato alla donna che ama i suoi sentimenti, ma il primo passo è stato fatto. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il commissario Ricciardi in onda lunedì prossimo su Rai 1. Serie da ascolti d’oro, con un Lino Guanciale strepitoso; Il commissario Riccardi piace davvero a tutti e sta conquistando un pubblico molto eterogeneo. Ma sono tanti i telespettatori a chiedersi che cosa succederà tra lui ed Enrica, alla fine si godranno il loro grande amore? A Napoli però adesso c’è anche Livia che ha intenzione di conquistare l’amore di Ricciardi. Convinta che nel suo passato ci siano dei demoni da sconfiggere, la cantante chiede a un uomo di fiducia di indagare su Ricciardi, vuole sapere tutto su di lui in modo da poterlo conquistare…

Non ci resta che scoprire adesso la trama della quarta puntata de Il commissario Ricciardi in onda il 15 febbraio 2021 su Rai 1.

Il commissario Riccardi anticipazioni: la trama della quarta puntata 15 febbraio 2021

Dopo la calda estate ricca di novità per Riccardi, arriva una nuova stagione a Napoli. L’estate ha portato Livia in città, pronta a trasferirsi pur di cercare di conquistare il commissario. L’uomo è stato sincero con lei: ha in testa un’altra persona ma al momento non se la sente di dichiararsi…Eppure ha deciso di scrivere una lettera, forse un primo passo. Livia dal canto suo non si arrende e annuncia al commissario che lotterà per conquistarlo…Intanto a Napoli è iniziato un autunno piovoso, la città è sotto una coltre di nuvole e di nebbia. Nella settimana dei Morti viene trovato il cadavere di un bambino. Si chiama Matteo, Tettè per tutti. Uno dei tanti scugnizzi che vivono di espedienti nei vicoli della città. A prima vista, sembra morto di stenti, ma presto Ricciardi scoprirà che forse la morte è stata causata da avvelenamento. La scoperta della verità metterà Ricciardi seriamente in pericolo di vita e costringerà Enrica a fare un voto…La storia del piccolo Matteo sarà molto forte, anche per un uomo come il nostro commissario…

Tutto questo e molto altro nella quarta puntata de Il commissario Ricciardi in onda lunedì prossimo su Rai 1.