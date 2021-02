L’estate in cui imparammo a volare e il funerale misterioso: chi è morto?

Si sta parlando moltissimo di una delle nuove serie in catalogo su Netflix in questo mese di febbraio 2021. Dobbiamo dire che il pubblico si divide: c’è chi sta apprezzando molto la serie dal titolo italiano L’estate in cui imparammo a volare ( in inglese Firefly Lane) e chi invece trova i 10 episodi piuttosto noiosi e mai convincenti. Onestamente abbiamo apprezzato la serie, forse molte sono le cose già viste anche in altre storie raccontate ma la bella amicizia tra Tully e Kate è di certo una delle cose più belle che vengono narrate ne L’estate in cui imparammo a volare. E tra le altre cose, la narrazione non è mai così scontata. Ad esempio, quasi da subito scopriamo che, due anni dopo rispetto al 2003, anno della narrazione del presente, si sta celebrando un funerale. Kate e sua figlia Mara sono da sole in macchina e stanno per arrivare in chiesa. Da questo momento, praticamente fino alla fine, al nono episodio, ci si chiede di chi sia il funerale. Una sorta di enigma nella narrazione.

Se siete curiosi di sapere di chi è il funerale, potete continuare a leggere questo articolo, altrimenti fermatevi! SPOILER ALERT!

L’estate in cui imparammo a volare: di chi è il funerale, chi è morto?

Sin da subito si pensa che la persona morta possa essere Tully, la protagonista femminile della storia. I motivi per immaginare che sia Tully a essere morta sono tanti: ha vissuto una vita dissoluta, tra alcol e droghe quando era molto giovane. E forse potrebbe aver avuto un cancro, una malattia del nostro secolo. Quando poi Tully improvvisamente si sente male e sviene in casa, tutti pensano che il funerale sia il suo. Ma successivamente si scoprirà che Tully è viva e vegeta. Stava male perchè era incinta…

L’estate in cui imparammo a volare: è di Johnny il funerale?

In un secondo momento, visto che Katy e Mara si presentano da sole al funerale in questione e sembrano essere entrambe molto provate, si inizierà a pensare che a morire possa esser stato Johnny, ex marito di Kate e padre di Mara. Visto che ad attenderlo c’era una missione in territori di guerra, si inizia a credere che potrebbe esser morto mentre svolgeva il suo lavoro.

L’estate in cui imparammo a volare: non è di Sean il funerale

A un certo punto si inizia a credere che il funerale possa essere quello del fratello di Kate. Infatti Sean, poco tempo prima aveva confidato a sua sorella, dopo oltre 30 anni dalla consapevolezza, di essere gay. Katie non se ne era mai resa conto e pensava che suo fratello fosse felicemente sposato con una donna che lo amava e con la quale aveva costruito una famiglia perfetta. Sean però in quella occasione aveva fatto anche un’altra rivelazione a Kate. Le aveva detto che sentiva spesso un grande vuoto, qualcosa che non riusciva a spiegare e che era difficile da superare…

L’estate in cui imparammo a volare: è Bud a essere morto

E alla fine scopriremo che il grande mistero non era tale. Avevamo pensato a qualsiasi scenario ma banalmente, a essere morto, è uno degli adulti di questa vicenda. E’ il padre di Kate a essere morto. Il funerale che si sta celebrando è di Bud. Mistero risolto!