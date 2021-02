Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni: Ginevra lascia Nico per Erasmo?

Siamo giunti quasi al gran finale di questa sesta stagione. Tre puntate ci separano dall’arrivederci! Ma cosa succederà la prossima settimana? Lo scopriamo con la trama della ottava puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda il 18 febbraio 2021. Come avrete visto Erasmo ha finalmente scoperto tutta la verità su sua madre. Purtroppo però Vanessa è morta e non potrà mai conoscerla. I realtà lui una famiglia però ce l’ha e quindi Suor Angela e Primo, pur lasciandogli il suo tempo e i suoi spazi, cercano di stargli vicino come possono e di fargli capire che ci sono delle persone che lo amano…Erasmo però ha anche altro a cui pensare: si è innamorato di Ginevra e lei ha fatto ritorno al convento e ha lasciato Nico. Questo significa che forse, tra di loro, potrebbe esserci qualcosa? Ne parliamo nelle anticipazioni per la puntata numero otto di Che Dio ci aiuti 6 in onda la prossima settimana su Rai 1, eccole per voi.

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni: la trama dell’ottava puntata 18 febbraio 2021

Le anticipazioni dell’episodio 6×15 Chi è senza Peccato?: Ginevra, appena tornata in convento, lascia Nico senza dargli spiegazioni: ma il ragazzo non si dà per vinto e fa di tutto per andare fino in fondo alla questione. Organizza anche una cena molto romantica per provare a riconquistarla ma è chiaro che Gin ha capito di non amarlo…Azzurra e Penny nel frattempo aiutano Monica a prendere consapevolezza dei suoi sentimenti per Nico, mentre suor Angela accoglie un giovane seminarista in convento. E in effetti sembrava che anche Nico provasse ancora per Monica…Anche il nostro caro avvocato dovrà fare chiarezza nei suoi sentimenti?

Le anticipazioni dell’episodio 6×16 Il Regalo più Bello: La frequentazione tra Primo ed Erasmo risveglia la gelosia di suor Angela. Nico si sente in colpa per quello che è successo a Ginevra e si confida con Monica, mentre lei fa di tutto per uscire dalla “friendzone” e mostrargli i suoi sentimenti. Carolina, invece, si sente in colpa nei confronti di Ginevra…

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata! Appuntamento a giovedì!