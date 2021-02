Mina Settembre ultima puntata: il finale tra verità rivelate e scelte da prendere

Sesta e ultima puntata della prima stagione di Mina Settembre in onda il giorno degli innamorati! Un’ultima puntata della fiction di Rai 1 ricca di colpi di scena. E un finale da fuochi d’artificio con Mina pronta a prendere in mano la sua vita. Oltre 6 milioni di persone per i primi cinque appuntamenti incollati davanti alla tv per seguire la fiction don Serena Rossi protagonista. Uno strepitoso successo per Mina Settembre che quasi certamente tornerà con una seconda stagione. Il finale del resto, è stato più che aperto. Mina ha deciso di prendersi del tempo e ha fatto la sua scelta: ma non ha rivelato chi tra Claudio e Domenico è l’uomo che vuole al suo fianco ( o forse non vuole stare con nessuno dei due…).

Ma non solo…

Mina Settembre ultima puntata: il gran finale il 14 febbraio 2021

Nella sesta e ultima puntata Mina Settembre ha scoperto che Irene non solo le ha mentito sulla relazione con suo padre. C’è dell’altro. Irene infatti ha avuto un figlio con suo padre e quel figlio è Gianluca. La mamma di Mina le rivela che però suo padre non lo ha mai saputo. Irene gli aveva scritto una lettera per dirglielo ma lei, avendo paura che avrebbe potuto abbandonarla, l’ha strappata senza dargliela. Irene intanto cerca in tutti i modi di farsi perdonare da Mina ma allo stesso tempo cerca una strada per raccontare a Gianluca perchè ha litigato con la sua migliore amica. Nel frattempo Mina, travolta da mille emozioni, si ritrova tra le braccia di Claudio, pronto ad aiutarla mentre Domenico è sparito nel nulla.

Mina deve affrontare anche altri problemi: scopre che la badante di sua mamma è scomparsa. Andando a cercarla si ritrova tra le mani una nuova verità: la donna non è rumena, si chiama Nunzia e ed è Napoletana. Ha un marito violento da quale forse era scappata, che Mina conosce proprio il giorno in cui trova Nunzia e prova a farla scappare. Ci riesce ma l’uomo non glielo perdona e così pochi giorni dopo si presenta al consultorio per vendicarsi. Nello stesso posto c’è anche Gianluca che per una serie di eventi scopre da sua madre di essere fratello di Mina.

Mina, Irene e Gianluca si salvano grazie all’arrivo di Domenico. Il ragazzo però scappa, deluso da sua madre e dalle tante bugie raccontate. Mina lo trova a insieme guardano verso il futuro. Non sanno ancora come sarà ma lo affronteranno insieme.

Titti invece scopre di essere incinta mentre la mamma di Mina lascia la sedia a rotelle per la sua prima passeggiata in compagnia del generale!

Tutto è bene quel che finisce bene anche se Mina per il momento, non ci ha rivelato con chi starà: Domenico o Claudio? Lo scopriremo forse in una seconda ipotetica stagione!