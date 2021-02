Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni nona puntata: Erasmo salverà Primo con un suo rene?

Ve lo avevamo detto di non perdere di vista Erasmo perchè sarebbe stato fondamentale anche nella storia medica di Primo e potrebbe essere proprio così! Lo scopriremo nella nona e penultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda il 25 febbraio 2021 su Rai 1. Le anticipazioni ci rivelano che Primo avrà bisogno di un trapianto di rene per sopravvivere e che Erasmo non ci penserà due volte a fare il test per scoprire se è compatibile o meno. Ma questa decisione, provocherà delle spaccature nel rapporto con suor Angela? Anche Elisa tornerà a Spoleto per fare qualcosa per suo padre, cosa succederà? Nel frattempo Ginevra e Nico si preparano per il matrimonio. Adesso sono davvero convinti di volersi giurare amore eterno? Nel frattempo arriverà anche qualcun altro in convento…Si tratta di Edo, il figlio di Monica tornato in Italia…Il giovane ritroverà un convento molto diverso da quello che aveva lasciato due anni prima…

Non ci resta che scoprire nel dettaglio quello che vedremo nella nona e penultima puntata di Che Dio ci aiuti 6.

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni nona puntata 25 febbraio 2021

Le anticipazioni dell’episodio 6×17 Non dire no: Primo, il padre di suor Angela, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Erasmo è l’unico che potrebbe essere compatibile e la sua esitazione a fare il test getta dei dubbi sulla sua onestà. Intanto Azzurra, che vorrebbe che Monica prendesse in affido Penny, vede la ragazza distratta dall’arrivo in convento di Edo, il figlio di Luca. Per Nico e Monica è un tuffo nel passato. Monica non ha avuto il coraggio di dire a Nico quello che prova per lui a causa dell’incidente di Ginevra e così il bell’avvocato non sa nulla dei sentimenti che la dottoressa prova per davvero…

6×18 Tradimento: È il giorno del trapianto di Primo e tutti sono in trepidazione. Proprio mentre il padre è in sala operatoria, suor Angela scopre una verità sconvolgente. Mentre Azzurra cerca di nascondere a suor Costanza una sua colpa, Nico è alle prese con un caso legale che coinvolge sua sorella Miriam.

Tutto questo e molto altro nella nona e penultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda giovedì prossimo su Rai 1.