Lolita Lobosco anticipazioni: le indagini sulla morte di Bianca

Andranno avanti nella seconda puntata Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri che ha debuttato nella domenica sera della prima rete. Seconda puntata e secondo episodio, delle sei serate previste, in onda il 28 febbraio 2021. Questa volta Lolita si ritroverà a indagare sulla morte di Bianca, una donna della sua stessa età. Indagine che la porterà a fare un bilancio della sua vita e a riflettere su quello che è successo non solo nelle ultime settimane, dopo il suo ritorno a Bari, ma anche su tutto quello che è successo prima.

La fiction ha debuttato nella serata di ieri 21 febbraio, e dobbiamo ammetterlo il giudizio per il momento è ancora sospeso. Non si tratta però di una di quelle serie che ti fa dire “mamma mia sulla Rai che fiction si mandano in onda”. A sensazione anzi, sembra quasi un tuffo indietro nel passato. Se di passi in avanti se ne erano fatti, con la scrittura di Lolita Lobosco, forse un passetto indietro sulla proposta, lo si è fatto. A meno che non si voglia puntare su una sorta di nazional popolare che ricorda più Checco Zalone che altro. Ma bisogna essere bravi, in questo caso, saperla fare l’ironia.

Ma torniamo alle anticipazioni della seconda puntata di Lolita Lobosco, eccole per voi.

Lolita Lobosco anticipazioni seconda puntata: la trama del 28 febbraio 2021

1×02 Solo per i Tuoi Occhi: Lolita non fa in tempo a varcare la soglia della questura che viene coinvolta nelle indagini sull’omicidio di una donna bellissima scomparsa da casa da più di una settimana: Bianca Empoli. La donna è un’affermata musicista, una suonatrice d’arpa che all’insaputa del marito, Vito Loconsole, ha affittato un appartamento per studiare e preparare i propri concerti da solista. Ed è proprio lì che il suo cadavere è stato ritrovato dai vicini di casa. Sembrerebbe un’ordinaria storia di tradimento, culminata con l’omicidio della moglie da parte del marito geloso, ma Vito Loconsole ha un alibi di ferro ed è sicuramente estraneo all’omicidio: la sua unica colpa è di aver trascurato Bianca per dedicarsi alla sua professione di antiquario. Così Lolita, cercando con determinazione il colpevole, si trova a scavare nella vita di Bianca, sua coetanea, e a confrontarsi con le scelte inusuali della donna. La sua morte le appare l’amaro epilogo di una vita tanto premiata dal successo quanto segnata dalla solitudine. E la scoperta della verità sarà ancora più amara per la bellissima poliziotta.