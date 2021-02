Svegliati amore mio la nuova fiction Mediaset con Sabrina Ferilli: la trama

L’abbiamo rivista co le repliche de L’amore strappato ma Sabrina Ferilli sta per tornare su Canale 5 con una fiction nuova di zecca dove avrà ancora una volta un ruolo molto molto particolare. Svegliati amore mio è il titolo della fiction che dovrebbe approdare nel mese di marzo 2021 su Canale 5 in prima serata. Svegliati amore mio ci racconta la storia di una madre che improvvisamente si trova a combattere contro il brutto male che ha colpito la sua bambina. La vita di una famiglia normale viene stravolta per sempre. E c’è una sola speranza: quella che la piccola possa tornare ad aprire gli occhi.

Sappiamo molto poco della trama di questa nuova fiction, diretta da Ricky Tognazzi ma la storia, è ancora una volta quella di una madre che si ritrova a fare i conti con burocrazia, cose che non funzionano e non solo. Dopo il racconto fortissimo con la vicenda della piccola protagonista de L’amore strappato, la Ferilli torna a dare voce alle donne.

Svegliati amore mio: la trama della nuova fiction di Canale 5

La protagonista di Svegliati amore mio si ritrova improvvisamente in una strana esistenza: la figlia si ammala all’improvviso a causa delle polveri sottili provenienti dall’acciaieria situata vicino alla loro casa nella quale lavora anche il marito. E’ chiaro che la storia ci porta a pensare alle polveri dell’Ilva e a tutto quello che è successo a Taranto negli ultimi anni. La protagonista, quindi, decide di assumersi il difficile compito di lottare per tutte le famiglie che si trovano nella sua stessa condizione. La storia sembra ispirarsi quindi realmente alle vicende che decine di famiglie hanno raccontato in questi ultimi anni. Denunce fatte sui giornali, nelle sedi che contano, in tv, come tutte le storie raccontare da Nadia Toffa a Le Iene.

Nanà si ritroverà quindi a combattere contro il brutto male di sua figlia Sara, alla quale sarà diagnosticata la leucemia.

Svegliati amore mio: il cast della fiction di Canale 5

Sabrina Ferilli vestirà i panni di Nanà mentre Ettore Bassi sarà il marito della protagonista. Francesco Arca, invece, avrà il ruolo di Mimmo. Sappiamo, inoltre, che Adele Tirante sarà Adele e Veruska Rossi la dottoressa Placido. Infine anche Massimo Popolizio e Iaia Forte avranno delle parti ancora non ben precisate. Nella fiction dovrebbe esserci anche Francesco Venditti che dovrebbe vestire i panni di un giornalista pronto a raccontare la storia della famiglia di Nanà. Caterina Sbaraglia è invece la piccola Sara, la figlia di Nanà.

Svegliati amore mio: quando andrà in onda?

Secondo Tv, sorrisi e canzoni la fiction con Sabrina Ferilli protagonista andrà in onda in prima serata su Canale 5 nel mese di aprile 2021.

Non sembra essere casuale tra l’altro, anche la scelta del brano Fai Rumore, cantata dal tarantino Diodato, che accompagna il primo promo della fiction diffuso da Mediaset.