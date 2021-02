This Is Us diventa Noi in Italia: svelato il cast della serie Rai

Cresce l’attesa per vedere la versione italiana di una delle serie più amate oltreoceano. Ci riferiamo a This Is Us, giunta negli Usa alla sua quinta stagione, con record di ascolti e tantissimo seguito. Una serie amatissima che racconta la storia di una famiglia come tante, ma allo stesso tempo di una famiglia che sa essere straordinaria. Un viaggio tra passato, presente e futuro. La serie viene raccontata su diversi livelli narrativi e ci permettere di scoprire non solo, i punti di vista di tutti i protagonisti, ma anche la storia della loro vita. In Italia, This Is Us, sarà prodotta da Cattleya e andrà in onda sulla Rai. Dopo le tante indiscrezioni degli ultimi mesi, possiamo confermarvi che avrà il titolo di cui si era già parlato. In Italia This Is Us diventa Noi e andrà appunto in onda su Rai 1.

Diretta da Luca Ribuoli, scritta da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero e prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con Rai Fiction, la serie racconterà la storia di Pietro e Rebecca (Lino Guanciale e Aurora Ruffino), una giovane coppia che affronta la sfida di crescere tre figli. Confermato quindi il nome di Lino Guanciale ( lo si era anche capito dal look mostrato di recente, visto che le riprese della serie sono iniziate e lui ci ricorda anche per stile Jack Pearson). Non prenderà parte alla serie invece Serena Rossi, ma un altro volto amatissimo dal pubblico della Rai. Parliamo di Aurora Ruffino che in questi anni, di ruoli importanti nelle fiction di Rai 1, ne ha avuto diversi. Ed è forse anche per come l’abbiamo vista in passato, che adesso immaginarla nei panni di Rebecca, ci lascia un po’ perplessi. Ma prima di giudicare, aspettiamo di vederla all’opera. Mandy Moore, l’attrice che veste i panni di Rebecca in This Is Us è molto più materna, se così possiamo dire ma forse dovremmo non avere come riferimento la serie americana, e lasciarci guidare da chi ha fatto queste scelte che potrebbero dimostrarsi vincenti.

This Is Is diventa Noi: ecco le prime anticipazioni sulla serie Rai

Jack e Rebecca ( Pietro e Rebecca in Italia) sono genitori di tre figli, due gemelli e un figlio adottato: ad interpretare Claudio, Caterina e Daniele saranno rispettivamente Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone. Il cast sarà completato da Massimo Wertmuller, Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli e Giordana Faggiano.

© Foto Lino Guanciale di Manuel Scrima

© Foto Aurora Ruffino di Alessandro Pizzi

© Foto Dario Aita di Francesca Marino

© Foto Claudia Marsicano di Yuri Casagrande Conti

© Foto Livio Kone di Paolo Palmieri

La scelta di Dario Aita, che potrà essere un Kevin certamente strepitoso, ci fa però riavere delle perplessità su Aurora Ruffino che in passato, è stata la fidanzata di Dario Aita, nella fiction Questo nostro amore. Benedetta e Bernardo, questi i nomi dei personaggi che hanno interpretato, sono entrati nel cuore del pubblico di Rai 1 che adesso se li ritroverà a vederli come madre e figlio. Una scelta che, dei dubbi ce li lascia tutti.

Come succede nella serie americana, si partirà dal 1970 seguendo le vicende di ben quattro generazioni, con prima tappa a Torino, dove risiede la famiglia dei genitori, per poi spostarsi a Milano, Roma e Napoli, città che ospiteranno le riprese per 23 settimane. I dodici episodi da cinquanta minuti ciascuno andranno in onda su Rai1 in sei prime serate. Non sarà semplice raccontare quello che in This Is Us viene raccontato in più di 20 episodi, ma vedremo come se la caveranno attori e sceneggiatori in un compito non facile. Va anche detto che in Italia, non tutti hanno visto This Is Us e, non avendo metro di paragone, potrebbero innamorarsi dei protagonisti e delle storie raccontate nella serie.

La serie originale e l’adattamento italiano NOI sono entrambi distribuiti a livello internazionale da Disney Media and Entertainment Distribution.

Come dicevamo in precedenza, in America This Is Us è arrivata alla sua quinta stagione. Vedremo che cosa succederà in Italia. A fronte di serie che già dal secondo capitolo affondano, ci sono quelle storiche, come Don Matteo e Che Dio ci aiuti, che vanno invece ancora avanti. Succederà anche con This Is Us? La Rai ci prova.

Quando andrà in onda Noi?

Noi arriverà sui nostri schermi probabilmente tra l’autunno e l’inverno prossimo. Potrebbe quindi andare in onda tra l’ottobre 2021 e gennaio 2022.