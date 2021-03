Il commissario Ricciardi ultima puntata: doppio dolore per Luigi Alfredo, Livia in lacrime

Ultima imperdibile puntata de Il Commissario Ricciardi quella in onda il primo marzo 2021 e i colpi di scena non sono mancati. Nella sesta e ultima puntata della fiction di rai 1, abbiamo visto un amaro finale per il nostro amato commissario. Aveva finalmente trovato il coraggio e la forza per dichiararsi alla donna che ama e invece, l’ha vista tra le braccia di un altro…Ma cerchiamo di capire come è andata questa storia, in attesa poi di scoprire se ci sarà anche l’attesissima seconda stagione. Tutti, ma proprio tutti, vogliono sapere che ne sarà di Luigi Alfredo: tra lui ed Enrica finisce davvero così? E Livia?

Vediamo quindi il riassunto dell’ultima avvincente puntata de Il commissario Ricciardi andata in onda l’1 marzo 2021 su Rai 1.

Il commissario Ricciardi ultima puntata: Enrica scappa via

Dopo aver visto il bacio tra Livia e Ricciardi, Enrica decide di partire per le colonie dove va a insegnare. A suo padre racconta quello che è successo in alcune lettere che gli invia da Ischia. L’uomo quindi si convince che forse Ricciardi dovrebbe sapere dell’amore che sua figlia nutre nei suoi confronti. Nel frattempo a Ischia la ragazza incontra un maggiore dell’esercito. Il suo cuore però continua a battere per Ricciardi, anche se capisce che si tratta di un amore impossibile.

Il commissario Ricciardi ultima puntata: Rosa sta male

Nella testa e nel cuore di Luigi Alfredo ci sono altre preoccupazioni. La sua amata Rosa sta molto male ed è per questo che ha fatto arrivare una sua nipote dal paese, per prendersi cura del signorino. Avrebbe volito vederlo felice e sereno al fianco di una donna che lo amava, ma così non è stato. Le sue condizioni di salite si aggravano e finisce in ospedale in coma. Ricciardi non la molla un attimo.

Il commissario Ricciardi ultima puntata: Livia spera fino alla fine

Libia ha deciso di tornare a cantare, di riprendere la sua vita in mano con la speranza di avere al suo fianco l’uomo che ama. Spera fino alla fine che Luigi Alfredo possa aprirle il suo cuore ma non sa che il commissario ama un’altra donna. E così la sera della grande festa, quando si rende conto che Ricciardi non c’è, dai suoi occhi scendono lacrime amare.

Il commissario Ricciardi ultima puntata: l’amaro finale

Ricciardi ha deciso di andare a Ischia dopo aver parlato con il padre di Enrica. Ha spiegato la natura della sua riservatezza, della paura che ha di far soffrire le persone che ama ma alla fine ha deciso. Una volta arrivato a Ischia però ha visto Enrica tra le braccia di un altro uomo. Nel frattempo a Napoli, la sua Rosa moriva…

Il commissario Ricciardi 2 ci sarà?

Visti gli ottimi ascolti possiamo immaginare che ci sarà una seconda stagione ma molto dipenderà anche dagli impegni di Lino Guanciale che per mesi sarà adesso impegnato con le riprese di Noi, la nuova serie Rai di cui sarà protagonista. Difficile quindi pensare che prima di un altro anno, Il commissario Ricciardi possa andare in onda. Questa fiction tra l’altro la Rai l’ha tenuta in cassetto per due anni…Vedremo che cosa succederà.