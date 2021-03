Carolina Crescentini è Viviana, la mamma di Nada nel film di stasera (Foto)

La bambina che non voleva cantare è il film tv che andrà in onda stasera su Rai 1 e la mamma di Nada è Carolina Crescentini (foto). Ospite a Oggi è un altro giorno l’attrice ha portato anche la sua emozione per l’interpretazione di Viviana. Carola Crescentini è legata a Nada, sono amiche, forse questo ha reso ancora più complicato il suo ruolo. La paura di deludere le aspettative però le ha sicuramente permesso di fare un ottimo lavoro. “Nada cantava per la mamma che soffriva di depressione. Al tempo la depressione non aveva un nome, c’era un bombardamento di farmaci, di dosaggi, e Nada era sempre dietro una porta e viveva in bilico”. Quando la suora dove andava a lezione si accorge della voce, del dono di Nada, la mamma si accende ma non per la voglia di successo ma perché non voleva che sua figlia avesse una vita come la sua. Un riscatto che le dava la voglia di vivere, la voglia di aggrapparsi a qualcosa. Lei andava al mercato a vendere polli e galline, il marito che lavorava tanto nei campi e Viviana soffriva, era sempre sola, nessuno con cui parlare e da cui essere compresa.

VIVIANA LA MAMMA DI NADA NEL FILM LA BAMBINA CHE NON VOLEVA CANTARE

Il film gioca sul fatto che questo enorme problema di Viviana si muove sulla medicina e sul dono della figlia. “Viviana si perde quando la figlia canta e prende lezioni, si incanta ammirata per la sua voce. Nada voleva avere la sua infanzia come tutti i suoi amici e invece lei doveva fare altro. Ovvio che oggi lei si guarda indietro e pensa che la mamma le ha fatto un gran regalo ma all’epoca non era così”.