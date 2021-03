Màkari arriva su Rai 1: la trama de I colpevoli sono matti

9 milioni di spettatori con Montalbano, 7 milioni di spettatori con le indagini di Lolita Lobosco, 5 milioni di spettatori con Il commissario Ricciardi. Una eredità non semplice per Claudio Gioè che sbarca al luned’ sera di Rai 1 con una fiction nuova di zecca. Màkari debutta il 15 marzo 2021 ( in una serata tra l’altro non semplice visto che su Canale 5 andrà in onda l’Isola dei famosi 2021). Quattro serate in compagnia di un nuovo personaggio che strizza l’occhio al pubblico: è Saverio Lamanna, un giornalista, investigatore per non per professione. E’ anche questa la differenza con le altre fiction in onda su Rai 1 quando si parla di poliziesco. Questa volta chi indaga non idnossa una divisa ma ha solo il suo spirito di osservazione e il suo fiuto. Quattro prime serate tra giallo, commedia e mélo con Claudio Gioè nelle vesti di Saverio Lamanna, l’affascinante “investigatore per caso” protagonista di Màkari, la nuova serie tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli. Il 15marzo 2021 andrà in onda il primo dei 4 episodi della serie, si inizia con I colpevoli sono matti.

Una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction, in prima visione su Rai1 da lunedì 15 marzo. Le musiche sono firmate da Ralf Hildenbeutel, mentre la sigla Màkari è scritta e realizzata da Ignazio Boschetto e interpretata dal trio “Il Volo”.

Qui la nostra intervista a Claudio Gioè



Màkari arriva su Rai 1: chi è Saverio Lamanna

Ma chi è Saverio Lamamma e perchè il pubblico potrebbe affezionarsi tanto a lui? Appassionato, riflessivo e soprattutto intuitivo, Saverio Lamanna ha alle spalle un passato lavorativo gratificante e di successo. A Roma, dopo una gavetta da giornalista, è diventato portavoce di un influente uomo politico al governo, ma un piccolo passo falso gli ha fatto perdere il lavoro e soprattutto la credibilità. Un vero tsunami per Saverio che, sotto il peso della sconfitta emotiva e professionale, decide di fare ritorno a casa, in Sicilia. Per leccarsi le ferite si rifugia in uno dei luoghi più cari alla sua infanzia: Màkari. Ed è lì, tra mare cristallino, paesaggi mozzafiato, vecchie conoscenze e nuovi amici, che riscopre una grande passione rimasta sopita per anni: quella dello scrittore.



E a Màkari, le storie da raccontare non mancano di certo. Una serie di strani omicidi stuzzicano infatti la curiosità di Saverio che, come un vero segugio, fiutando le tracce, non molla la preda alla ricerca della verità. Ma il ritorno nei luoghi cari all’infanzia offrirà a Saverio non solo l’opportunità di

mettersi alla prova come scrittore-investigatore, ma anche di incontrare l’amore.

Scopriamo quindi la trama della prima puntata in onda domani sera su Rai 1.

Màkari 15 marzo 2021: I colpevoli sono matti

dai racconti I colpevoli sono matti e Il fatto viene dopo

di Gaetano Savatteri editi da SELLERIO EDITORE

Saverio Lamanna, brillante giornalista giunto all’apice della carriera, di colpo ha perso tutto. Scappa da Roma e si rifugia in Sicilia, nella piccola località di Màkari, dove si trova la casa al mare della sua famiglia, ormai disabitata da anni. È venuto qui per riflettere sui propri errori e, invece, inaugura una nuova vita. A Màkari Saverio ritrova la schietta e cara amicizia del bizzarro ma impagabile Piccionello e incontra una ragazza, Suleima, che è subito uno spiraglio di luce, la possibilità di un amore.

Ma saranno soprattutto la vicenda di un bambino, morto in circostanze tutt’altro che chiare, e il dramma di un operaio che ha perso il posto dopo

trent’anni di duro lavoro a strapparlo dal proprio senso di fallimento e a fargli scoprire la sua più autentica vocazione, quella di scrittore. Uno scrittore con un particolare fiuto per le indagini che, quando si imbatte in un mistero, è determinato ad andare fino in fondo.