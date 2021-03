Màkari anticipazioni seconda puntata: La regola dello svantaggio

E’ andata in onda ieri la prima puntata di Màkari la nuova fiction di Rai 1 in quattro puntate che ci porta nella bellissima Sicilia in compagnia di Saverio Lamanna, un ex giornalista con la vocazione per la scrittura e un debole per le indagini. Stiamo conoscendo pian piano questo nuovo investigatore atipico nato dalla penna di Gaetano Savatteri che potrebbe conquistare una buona fetta di pubblico e riscuotere grande successo! Per i più curiosi quindi non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci raccontano quello che accadrà nel secondo appuntamento. La seconda puntata di Màkari ci aspetta oggi, 16 marzo 2021 su Rai 1 ed ecco che cosa succederà nell’episodio dal titolo La regola dello svantaggio.

Tra Saverio e Suleima le cose sembrano andare molto bene ma che cosa succederà quando lei dovrà tornare sulla terra ferma per i suoi studi? E’ ancora presto per pensare a un possibile arrivederci? Scopriamo i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi.

Màkari anticipazioni seconda puntata 16 marzo 2021

1×02 La Regola dello Svantaggio: Malgrado la slavina che si è lasciato alle spalle, la nuova vita di Saverio a Màkari non va affatto male: è sempre più convinto della ritrovata attività di scrittore, la relazione con Suleima procede felicemente, increspata solo da un po’ di gelosia, e Piccionello ormai, più che un amico, è un pezzo di famiglia. Peccato, però, che il conto in banca sia perennemente in rosso, tanto che Saverio si ritrova a dover accettare un lavoro come guida per un tour enogastronomico. Non vuole continuare a dover contare su possibili aiuti di suo padre e sapendo di aver commesso diversi errori, decide di darsi da fare in qualche modo… E così parte con un pulmino insieme a Piccionello, alla volta di varie e tipiche località siciliane. Ma presto si rende conto che nella comitiva che sta accompagnando c’è qualcosa di strano: in quel gruppo di presunti amici s’intrecciano risentimenti e rancori terribili. Un’autentica rete di odio che circonda un solo uomo, Olmo, il tracotante (e potente) capo del gruppo. Quando Olmo morirà, Saverio non avrà dubbi: è un delitto. E comincerà a dare la caccia al colpevole.