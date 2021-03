Leonardo anticipazioni: chi ha ucciso Caterina?

E’ andata in onda il 23 marzo 2021 la prima appassionante puntata di Leonardo, la serie evento di Rai 1 destinata a essere vista in tutto il mondo. Un cast unico che ci riporta nella Firenze degli anni in cui Leonardo Da Vinci iniziava a muovere i primi passi. In quegli anni, almeno secondo il racconto della serie, il grande artista, trovava ispirazione grazie a Caterina da Cremona, una donna con la quale aveva un rapporto unico ma forse, non era proprio amore. Un legame fortissimo che viene però spezzato a causa della morte di Caterina, per la quale Leonardo viene accusato. Ma chi ha ucciso Caterina? Lo scopriremo nella seconda puntata in onda il 30 marzo 2021? Vediamo quello che ci rivelano le anticipazioni per la seconda puntata in onda la prossima settimana su Rai 1.

Una serie di flashback ci mostrano il passato di Leonardo e Caterina e ci riportano tra passato e presente anche al momento drammatico che sta vivendo il grande artista. E’ stato arrestato con l’accusa di essere un assassino e si indaga per capire se è stato lui a uccidere Caterina.

Leonardo anticipazioni: la trama del 30 marzo 2021

Episodio 1×03– Dopo i mancati riconoscimenti nella sua Firenze, dove a quanto pare il suo genio non viene ancora compreso, Leonardo si trasferisce a Milano. E’ deciso a ottenere il patrocinio del Duca Reggente, Ludovico Sforza. Quando la realtà si dimostra meno allettante del previsto e a Leonardo viene richiesto di dedicarsi a un grande spettacolo teatrale invece che a un dipinto, sarà un nuovo incontro ad aiutarlo a liberare l’immaginazione, permettendogli di vedere nell’allestimento teatrale un’opportunità. Mentre la sua presenza in città è causa di conflitto, un momento critico mette alla prova il talento di Leonardo, portandolo a interrogarsi sulla moralità delle persone che lo circondano. Torna a pensare alla maledizione: è vero che tutte le persone che ama, sono destinate a non restare con lui?

Episodio 1×04: Quando Ludovico chiede a Leonardo di creare una scultura in onore di suo padre (una statua equestre), ne stimola ancora di più l’ambizione e l’artista si impegna a superare le aspettative poste su di lui. Mentre lavora all’opera, si riconosce in un’altra anima tormentata, il giovane duca di Milano, Gian Galeazzo Sforza, e ripone la sua fiducia in una persona in cui nessuno la riporrebbe: Salaì, un giovane ladro pieno di risorse. Con la mente lontana da Caterina, proprio nel momento in cui lei avrebbe più bisogno di lui, una situazione preoccupante fa scattare in Leonardo la determinazione a compiere l’azione giusta. Ansioso di proteggere le persone a cui tiene, Leonardo si ritroverà a lottare contro il tempo e si vedrà costretto a prendere una decisione dolorosa.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Leonardo in onda la prossima settimana su Rai 1.