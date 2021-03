Chiamami ancora amore la nuova fiction di Rai 1: prime immagini e trama

Una nuova fiction arriva su Rai 1. Non sappiamo ancora la data di messa in onda ma da oggi, possiamo raccontarvi qualcosa in più anche grazie alle prime immagini disponibili sul web. Chiamami ancora amore è il titolo di questa fiction che vedrà una coppia protagonista. Dalle immagini del primo teaser è facile dedurre quello che è il nocciolo della questione: si può amore così tanto da commettere diversi errori? Cosa resta di una coppia che si è amata alla follia, che era raggiante nel giorno del matrimonio, dopo 11 anni di relazione?

Chiamami ancora amore è una serie di Giacomo Bendotti per la regia di GianlucaMaria Tavarelli con Greta Scarano e Simone Liberati i due protagonisti del racconto. Insieme a loro, nella serie, anche un ruolo speciale per Claudia Pandolfi.

Chiamami ancora amore è una produzione INDIGO in collaborazione con RAI FICTION in associazione con ABOUT PREMIUM CONTENT. Opera realizzata con il patrocinio del Comune di Bracciano e con il patrocinio della Città di Anguilla Sabazia.

Come si fa ad amare così tanto e a sbagliare tutto lo stesso? E’ questa la domanda che accompagna il primo video della nuova fiction di Rai 1 e che probabilmente accompagna anche i due protagonisti. La storia di Anna ed Enrico, marito e moglie, sembra essere la storia di molte persone che affrontano come loro, una separazione. Una storia di grande attualità non solo per il nostro paese ma in generale per il periodo storico in cui viviamo.

Chiamami ancora amore è la nuova fiction di Rai 1 prossimamente in tv

Anna e Enrico si sono molto amati. E poi si sono molto odiati. Dopo undici anni di matrimonio e un figlio, si separano.

La loro separazione diventa ben presto una guerra distruttiva, col risultato che i servizi sociali sono costretti a intervenire per valutare la loro capacità genitoriale. Com’è possibile che una coppia che è stata così complice e affiatata non riesca a risparmiarsi umiliazioni e vendette? Come può un amore così grande sfociare in un odio tanto cieco?

Toccherà a un assistente sociale andare in fondo alla loro storia, ripercorrendola dall’inizio e svelando uno a uno i loro segreti, fino a scoprire il vero motivo dello scontro. Credit Photo Fabrizio de Blasio

Chiamami ancora amore, quando andrà in onda?

Chiamami ancora amore andrà in onda su Rai 1 ma al momento non si conosce ancora la data di messa in onda. Potrebbe essere uno dei nuovi titoli proposti dalla Rai per il mese di aprile 2021. La primavera è arrivata ma la Rai non vuole deludere il suo pubblico e le prime visioni, anche nei prossimi mesi, non mancheranno.

La fiction tra l’altro ha lo stesso titolo di un bellissimo brano di Roberto Vecchioni, con il quale si guadagnò a vittoria al Festival di Sanremo. Immaginiamo che possa avere lo stesso successo.