Leonardo anticipazioni terza puntata: Caterina morta avvelenata? Chi è stato?

Perchè Leonardo avrebbe dovuto uccidere Caterina da Cremona e perchè non racconta la verità su quello che è successo tra loro? Chi ha ucciso la donna, Leonardo è davvero innocente? Sono alcune delle domande che il pubblico che sta seguendo la serie Leonardo, si pone ormai da due settimane. Con le nostre anticipazioni vi raccontiamo quello che accadrà nella terza puntata della serie di tv dedicata a Leonardo da Vinci, in onda il prossimo martedì. Il 6 aprile 2021, scopriremo come è morta davvero Caterina da Cremona e che cosa ha a che fare Leonardo con questa storia? Possiamo dirvi che questa è una vicenda in parte inventata; storicamente infatti Caterina è esistita davvero e forse ha anche fatto parte della vita di Leonardo da Vinci, come raccontano alcuni storici. Ma tutta la sua storia, non è raccontata sui libri. La stessa Matilda de Angelis, che nella serie veste i panni di Caterina da Cremona, aveva spiegato che molto di quello che avremmo visto sarebbe stato più che romanzato…

Nella terza puntata di Leonardo, come si vede anche dal promo, Caterina, scossa per quello che è successo a Milano, lascerà la protezione degli Sforza, per tornare a fare quello che faceva prima…E Leonardo?

Scopriamo i dettagli con le anticipazioni per la terza puntata di Leonardo in onda il 6 aprile 2021 su Rai 1.

Leonardo serie tv anticipazioni terza puntata: la trama del 6 aprile 2021

1×05: In seguito alla morte della moglie di Ludovico Sforza, Leonardo riceve una nuova commissione per un affresco dell’Ultima cena a Santa Maria delle Grazie, ma fatica a gestire il suo tormento interiore. Dopo aver messo alla prova la sua creatività e aver sperimentato una nuova tecnica, Leonardo deve affrontare le conseguenze delle sue azioni. E sappiamo bene che quello che farà, è una delle sue migliori e più grandi opere.

1×06: Tornato a Firenze dopo gli anni milanesi, a Leonardo vengono offerte nuove opportunità ma non ha la motivazione giusta per accoglierle, finché non gli viene richiesto di dipingere il ritratto di Lisa Gherardini, che diventerà la Gioconda. Dopo il fallimento del suo tentativo di ricucire i rapporti con Caterina, Leonardo accetta l’offerta di andare ad Imola…Per Leonardo la vita ha portato con sè grandi tradimenti, su più fronti e forse adesso è arrivato il momento di cercare altro…

Perchè quindi si ritroverà con Caterina e perchè sarà accusato della sua morte? Lo scopriremo probabilmente solo nella quarta e ultima puntata di Leonardo che chiude questa saga.