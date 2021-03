Un passo dal cielo 6: Elda e Carolina nella vita di Vincenzo, come finirà?

Due nuovi acquisti per la sesta stagione di Un passo dal cielo che andrà in onda per otto serate dal primo aprile 2021 su Rai 1. Oggi in particolare vi vogliamo parlare di Elda e Carolina che sono le due donne che in Un passo dal cielo 6-I guardiani, faranno parte, in modo diverso, della vita di Vincenzo ( Enrico Iannello). Elda sarà interpretata da Anna Dalton, ha 33 anni ed è la nuova compagna di Vincenzo. Ma non sarà la sola donna al fianco del commissario. Infatti in questa sesta stagione della fiction di Rai 1, arriverà come un tornando anche una nuova protagonista, Carolina, interpretata da Serena Iansiti.

Non ci resta che scoprire qualcosa in più sulle due signore che faranno parte della vita del commissario!

Un passo dal cielo 6: chi sono Elda e Carolina? Le due donne di Vincenzo

ELDA – 33 anni (interpretata da Anna Dalton)

Elda è la nuova compagna di Vincenzo. È una donna molto bella, molto sana, controllante, talmente rispettosa dell’ambiente da costringere Vincenzo a un ecologismo radicale. È figlia di un alpino e ha rilevato uno stabile che ha trasformato in un condominio green, lo stesso in cui vive Vincenzo. Elda, estremamente organizzata e attenta alle esigenze di tutti, dà tanta sicurezza a Vincenzo e si occupa con cura e attenzione della piccola Mela, che infatti adora quella nuova “mamma”. Elda insomma è la donna perfetta. E proprio per questo sarà dura per Vincenzo capire davvero quali siano i suoi sentimenti per lei.

Un passo dal cielo 6: la storia della sesta stagione

CAROLINA – 32 anni (interpretata da Serena Iansiti)

Carolina entra nella serie come un piccolo tornado, smascherando l’ambiguità del nostro commissario. Per quanto innamorato di Elda, rigorosamente vegana, Vincenzo non resiste al richiamo di un gustoso pollo fritto da Nello il Re del Pollo. Ed è proprio qui che Vincenzo si imbatte in questa giovane sfrontata, sportiva e sorridente. Sarà proprio la freschezza di Carolina, unita ad una buona dose di sfacciataggine, ad attrarre Vincenzo. Carolina è una donna che si barcamena tra un lavoro e un altro, ma sempre con l’idea di “rubare ai ricchi per dare a sé stessa”, in particolare spacciandosi per “consulente ecologica”. Nel corso della stagione scopriremo però che il suo spumeggiante carattere nasconde un passato molto più complicato che sorprenderà Vincenzo.