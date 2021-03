Un passo dal cielo 6-I guardiani: la storia della sesta stagione

Nella primavera di grandi successi per Rai 1 si aggiunge un altro titolo che piacerà moltissimo al pubblico delal rete. Arriva infatti questa settimana Un passo dal cielo 6 la fiction con Daniele Liotti protagonista. Da sempre fiction di grande successo, per questa sesta stagione la serie di Rai 1 aggiunge il sottotitolo “I Guardiani”. A dieci anni di distanza dal debutto, con Terence Hill protagonista, Un passo dal cielo 6 torna in onda al giovedì sera dal primo aprile 2021 con otto puntate tutte da seguire. Ma come mai questa sesta stagione di Un passo dal cielo ha anche un sottotitolo? E che cosa significa i “Guardiani”? Lo scopriamo dalle prime anticipazioni ufficiali della Rai. I guardiani sono le persone che lottano contro la criminalità ma anche e soprattutto i custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. In Un passo dal cielo 6 è in questo ruolo che avrà nuovamente Daniele Liotti l’affascinante ex comandante della Forestale, Francesco Neri. In Un passa dal cielo 6, Neri, si è autoisolato fra le montagne dopo la morte dell’amata moglie Emma. Protagonista di questa sesta stagione della fiction di Rai 1 anche Enrico Ianniello che veste i panni del commissario Vincenzo Nappi, oggi nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore. Tra le novità di questa stagione infatti, anche il cambio location. Dalla bellissima San Candido alle Dolomiti del Veneto. E tante novità anche nel cast di Un passo dal cielo 6.

Un passo dal cielo 6 il cast: tra novità e conferme

Nel cast infatti troveremo delle conferme come Gianmarco Pozzoli nelle vesti dell’immancabile Huber, alcuni ritorni come Giusy Buscemi in quelle di Manuela Nappi, la sorella del commissario, già conosciuta nelle precedenti stagioni, che torna tra le Dolomiti per sposarsi, e tante new entry.

Tra i nuovi personaggi: Serena Iansiti che interpreta la sfrontata e spumeggiante Carolina; Carlo Cecchi nel ruolo di Christoph, mitico montanaro che vive con un’aquila che solo lui è riuscito ad addomesticare; Aurora Ruffino che entra nella serie nei panni di Dafne Mair, una misteriosa donna trovata in fin di vita da Francesco. E ancora Anna Dalton, Jenny De Nucci, Luca Chikovani, Filippo De Carli e la partecipazione di Pilar Fogliati. Tutti protagonisti di nuove

e appassionanti avventure, vissute a un passo dal cielo.

Un passo dal cielo 6: otto puntate in prima serata su Rai 1



Anche questa sesta serie è una produzione LuxVide in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei per la regia di Jan Maria Michelini, Cosimo Alemà e Beniamino Catena. I primi due episodi di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, saranno disponibili in anteprima su RaiPlay da martedì 30 marzo. Le puntate in prima visione su Rai 1 saranno otto.

Un passo dal cielo 6: il promo della sesta stagione

Un passo dal cielo 6 trama: la storia della sesta stagione

I nostri amati protagonisti di Un passo dal cielo 6 si sono trasferiti tra i boschi e le montagne delle Dolomiti. Le vicende si svolgono a San Vito di Cadore in una bella e comoda stazione di polizia. Mentre Vincenzo e Huber si ambientano nella nuova caserma, guardano preoccupati quelle cime. E’ da tempo ormai che non vedono più il loro amico

Francesco Neri. Francesco è in una baita a picco sulle montagne delle Cinque Torri, isolato da tutto e da tutti. Si è sposato con Emma, l’amore della sua vita, ma Emma non c’è più: quell’aneurisma che la minacciava se l’è portata via. Francesco ha un’aria risolta, pacificata. Ha amato fino alla fine la donna che gli ha ridato la serenità e, quando incontra Vincenzo, glielo dice chiaramente: adesso per lui quelle montagne rappresentano il passato. Il suo futuro è portare un branco di lupi in Slovenia, coronando il sogno della sua Emma.

Ma qualcosa cambia i suoi piani: nel bosco millenario che punteggia la vallata è stato trovato del nichel e le scavatrici lo stanno sventrando. Non solo… La situazione si complica quando proprio vicino alla miniera viene ritrovato il corpo di una donna in fin di vita, Dafne, e Neri vede una bambina misteriosa, vestita di bianco e coronata di fiori,

una piccola ninfa tra i boschi. Francesco parte all’inseguimento, inconsapevole della nuova avventura che lo porterà a mettere in discussione quello che credeva di sapere sulla fine di Emma.





Ma non vi diciamo altro! Non vogliamo rovinarvi la visione delle nuove puntate di Un passo dal cielo 6. Vi ricordiamo che si parte il primo aprile 2021 alle 21,30 su Rai 1.