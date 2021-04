Svegliati amore mio anticipazioni ultima puntata: che ne sarà di Sara?

Il pubblico di Canale 5 ha molto apprezzato la nuova fiction Mediaset con Sabrina Ferilli protagonista e la prossima settimana arriverà il gran finale con l’ultima puntata di Svegliati amore mio. Che cosa succederà alla piccola Sara? Si scoprirà che cosa è successo davvero a Mimmo e chi è l’assassino? Ve ne parliamo nelle anticipazioni che ci rivelano come sempre la trama della puntata di Svegliati amore mio del 7 aprile 2021. Cosa vedremo nell’ultimo appuntamento con la fiction diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo? Una fiction che ha toccato un tema di cui non si è quasi mai parlato nelle serie tv ma che è stato portato all’attenzione di milioni italiani da giornalisti coraggiosi. Come non ricordare ad esempio Nadia Toffa e il suo grande impegno per una terra come Taranto! Ed è per questo che il pubblico l’ha apprezzata moltissimo.

Come vi avevamo detto qualche giorno fa, la Izzo, lasciandosi prendere dall’entusiasmo, sembrerebbe aver spoilerato il finale, parlando della lotta di Nanà e della salute della piccola Sara, dicendo che alla fine la piccola si sarebbe svegliata. Ma sarà davvero così? Scopriamolo con le anticipazioni di Svegliati amore mio, eccole per voi.

Svegliati amore mio anticipazioni ultima puntata: la trama del 7 aprile 2021

Il commissario è convinto che Sergio sia implicato nell’incidente di Mimmo. In ospedale, Sara ha la febbre, ma è qualcun altro che improvvisamente si aggrava. Nanà esorta le madri ad aiutare Stefano, che pubblica un clamoroso reportage contro l’acciaieria: Tagliabue respinge tutte le accuse e intanto annuncia aumenti di produzione. Nonostante le minacce e gli arresti domiciliari per Sergio, Nanà organizza una manifestazione e mette in luce le gravi inadempienze della gestione Tagliabue. L’acciaieria viene bonificata, mentre Sara torna a nuotare e a vincere. Un super finale per questa storia quindi, che vedrà la piccola tornare alla vita e a conquistare le sue medaglie! Un finale che consacra anche Nanà, mamma coraggio pronta a tutto e non solo per le sorti di sua figlia ma anche per quelle degli altri bambini come lei, vittime innocenti delle cattiverie degli adulti.

Appuntamento quindi a mercoledì prossimo con la terza e ultima puntata della fiction di Canale 5 Svegliati amore mio! Il gran finale vi attende!