Un passo dal cielo 6 anticipazioni: Lara ed Emma si conoscevano, cosa nasconde la piccola?

Francesco aveva una missione e voleva andare via per un po’ in cerca di pace…Ma a quanto pare lo vedremo ancora per un po’ di tempo sulle montagne delle Dolomiti! E non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni per la seconda puntata di Un passo dal cielo 6 in onda l’8 aprile 2021. Cosa succederà nella seconda puntata dal titolo Sogni e Ossessioni? Bisogna dire che nel primo appuntamento i colpi di scena non sono mancati ma è chiaro che in questa sesta stagione della serie di Rai 1, la story line centrale sia quella legata a Dafne e alla piccola Lara. Francesco si è molto legato alla bambina e nella seconda puntata di Un passo dal cielo 6, farà un’altra scoperto che lo colpirà ancora di più. La piccola Lara infatti gli dirà che conosceva la sua fidanzata…Ma come mai la bambina e la sua mamma Dafne avevano incontrato Emma? Il passato per Francesco torna ancora a bussare alla porta…Intanto Vincenzo si rende conto di essere innamorato di Elda ma allo stesso tempo non sa resistere alle tentazioni che arrivano da Carolina. In paese è arrivato un giovane che porta scompiglio e che potrebbe turbare anche la vita di qualcuno…

Ma scopriamo i dettagli con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della seconda puntata di Un passo dal cielo 6-I Guardiani.

Un passo dal cielo 6-I guardiani anticipazioni seconda puntata: Dafne si sveglierà?

6×02 Sogni e Ossessioni: Camilla, aspirante poliziotta, per un soffio salva Manuela dall’esplosione di una bomba. Francesco e i nostri indagano su chi possa avercela con il commissario e scoprono che potrebbero esserci altre bombe e che tutti gli indizi portano verso la vecchia miniera. Francesco deve trovare un equilibrio tra la voglia di partire e il desiderio di rimanere ad aiutare Vincenzo, impegnato nel frattempo con le truffe di Carolina e con la nostalgia di Mela per sua madre. Nonostante questo si rende però conto che tra sua sorella, che vuole fare la poliziotta contro la sua volontà, e Francesco, c’è uno strano feeling…

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Un passo dal cielo 6 che ci aspetta la prossima settimana su Rai 1.