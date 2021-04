La Fuggitiva seconda puntata: Arianna dimostrerà la sua innocenza?

Tra le fiction Rai andate in onda tra il 2020 e il 2021, La Fuggitiva ci sembra, per trama e contenuti, forse la meno credibile. Una storia ricca di falle nella narrazione e anche un cast molto molto debole, che si regge solo su Vittoria Puccini, nome forte della serie Rai. Ma il pubblico si sa, in questo periodo storico, decide in modo parecchio bizzarro per cui ci potremmo aspettare anche degli ascolti pazzeschi per la prima puntata de La Fuggitiva, anche se chi ha visto la fiction e ha commentato sui social ( parliamo quindi di un pubblico relativamente giovane) l’ha trovata un tantino trash per essere un prodotto Rai. Ma che cosa succederà nella seconda puntata de La Fuggitiva in onda su Rai 1 il 12 aprile? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di questo nuovo appuntamento. Arianna, deve dimostrare a tutti i costi di non avere nulla a che fare con la morte di suo marito. Ma la situazione si complica perchè verrà persino ferita e dovrà chiedere aiuto. La polizia è sulle tracce della donna: nei video infatti, quando l’uomo che dovevano incontrare cade dal tetto, si vede proprio Arianna con una delle sue tante parrucche. Marcello la sta aiutando e Arianna si rende conto che la vita di suo marito non era poi così limpida. Nel frattempo tornano uno dopo l’altro quei ricordi del passato che non possono essere dimenticati…

Ma vediamo nel dettaglio quello che succederà nella seconda puntata della fiction di Rai 1. Ecco le ultime news.

La fuggitiva anticipazioni seconda puntata: la trama del 12 aprile 2021

Grazie a Marcello, Arianna comincia a capire che, attorno a Fabrizio, c’erano persone che potrebbero nascondere qualcosa. Parlando con la sorella del defunto Bonzani, scoprono che quest’ultimo era in collera con il suo ex datore di lavoro, Fusco, un costruttore molto noto nella zona, presente anche all’inaugurazione del polo residenziale a cui aveva preso parte Fabrizio. Intanto Michela, sempre più decisa a catturare Arianna, comincia a sospettare che dietro il suicidio di Bonzani ci sia qualcosa di poco chiaro, nonostante Berti la spinga a concentrarsi sulla fuggitiva. Seguendo quella che pensano possa essere una pista, Arianna e Marcello penetrano di notte nell’azienda di Fusco dopo aver rubato le chiavi. Ma non hanno fatto i conti con gli uomini che lavorano per lui. Finisce tutto con uno scontro a fuoco e Arianna è ferita. Ha bisogno di cure ma non vuole essere portata in ospedale. Si sente però al sicuro in un posto speciale dove il giovane compagno di viaggio deve portarla…

Tutto questo e molto altro nella puntata de La Fuggitiva in onda lunedì prossimo su Rai 1.