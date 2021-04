La Fuggitiva anticipazioni terza puntata: Arianan e Marcello in Svizzera

Arianna ha sette vite come i gatti ma soprattutto tanta voglia di scoprire chi ha ucciso suo marito e per quale motivo adesso vogliono incastrare lei. la vita perfetta che la donna pensava di avere in realtà non è mai esistita ma lei non ha nessuna intenzione di pagare per gli errori commessi dagli altri e continua a cercare la verità. Cosa succederà nella terza puntata de La Fuggitiva in onda lunedì prossimo su Rai 1? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo appuntamento. Il 19 aprile 2021 ci aspetta una nuova puntata della fiction Rai e scopriremo che cosa troveranno Arianna e Marcello pronti a partire per la Svizzera alla ricerca di risposte. Ma i due non saranno soli perchè ormai la polizia li sta placcando anche se si iniziano a scoprire anche gli altarini, come la corruzione di alcuni agenti delle forze dell’ordine…Michela riuscirà a capire che il suo capo le sta mentendo dall’inizio di questa indagine e ammettere che possano esistere dei corrotti anche tra i poliziotti?

Ma vediamo nel dettaglio la trama e le anticipazioni per la terza puntata de La fuggitiva, ecco le ultime news per voi.

La fuggitiva anticipazioni terza puntata: la trama del 19 aprile 2021

1×03: Arianna e Marcello arrivano in Svizzera e raggiungono Franz, un consulente finanziario di successo, vecchio collega universitario di Marcello. E’ Franz a guidarli nel complicato mondo dell’alta finanza, indirizzandoli su Louise Bruno, un’importante faccendiera. Grazie a un astuto piano, Arianna e Marcello riescono a sequestrarla e farla parlare: raggiungendola una sera al casinò dove in bagno riescono a stordirla prima e a rapirla dopo. La donna racconta ai due che dietro Litium, una società che nasconde il riciclaggio di denaro sporco, c’è il boss della ‘ndrangheta Giuseppe Mannara. Michela intanto, memore delle parole di Arianna, indaga su Berti e scopre nel suo ufficio il preventivo per una cura oncologica in America. La moglie è malata di cancro, perché Berti non le ha detto nulla? Ormai Michela non ha dubbi: ci sono le prove per dimostrare la corruzione del suo capo ma stenta ancora a credere che sia possibile…

Tutto questo e molto altro nella terza puntata de La Fuggitiva in onda lunedì prossimo su Rai 1.