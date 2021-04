Leonardo il gran finale: nell’ultima puntata svelato l’inganno del genio

Ultima attesissima puntata di Leonardo-La serie andata in onda il 13 aprile 2021 e gran finale. Se infatti la terza puntata era risultata priva di grandi colpi di scena, bisogna dire che l’ultima, ci ha tenuti incollati alla tv fino alla fine. Anche se va detto, per una vicenda totalmente romanzata del quale probabilmente Leonardo mai è stato protagonista. Ma è stato detto in tutte le lingue che queste quattro puntate di Leonardo ci avrebbero raccontato poco della sua arte e tanto invece di una vicenda più romanzata e inventata, che si ispirava al periodo storico, alle dicerie. Chi avrebbe voluto conoscere tutto del grande genio, avrebbe dovuto seguire un documentario: su questo chi ha pensato la serie, è stato più che chiaro. Raccontare in una fiction la vita di Leonardo per quella che realmente è stata, non avrebbe destato interesse e allora, via all’immaginazione che ci descrive il grande artista come un genio capace d inscenare persino un omicidio pur di liberare per sempre la donna che ha amato, ma che di fatto, potrebbe non essere neppure mai esistita.

Leonardo ultima puntata: come è finita

Stefano ha da sempre sospettato che Leonardo non gli stesse raccontando la verità e quando ha capito che il maestro stava facendo tutto per proteggere il figlio di Caterina, che di certo non era figlio suo, ha iniziato a comprendere che ci fosse dell’altro. E così è stato. Caterina sapeva che il figlio da lei messo al mondo poteva essere figlio di Sforza, un erede bastardo. E sapeva di metterlo in pericolo facendolo vivere con lei. Ma Leonardo una volta scoperto tutto, ha deciso di prendersi cura del piccolo. Insieme a Giacomo son partiti per Milano dove pensavano di essere al sicuro ma si sbagliavano. Ed è per questo che Leonardo quindi ha pensato di far credere a tutti che Caterina fosse morta. Ha rischiato persino di essere impiccato per amore della donna e per amore del piccolo Francesco. Ma alla fine, grazie alle intuizioni di Stefano, ha riavuto la libertà.

Il ricordo di Caterina da Cremona si perderà nella storia, Leonardo continuerà i suoi studi e la creazione di opere di ingegno, oltre che regalare al mondo uno dei suoi capolavori più grandi, la Gioconda.

E per i telespettatori tutto è bene quel che finisce bene, come piace al pubblico che segue queste grandi serie evento!