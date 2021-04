Buongiorno mamma seconda puntata, che fine ha fatto Maurizia la mamma di Agata?

Una domanda su tutte per la seconda puntata di Buongiorno mamma in onda la prossima settimana su Canale 5: ma che fine ha fatto la mamma di Agata? Che cosa ne è stato di Maurizia? Anna e Guido sanno che cosa è successo alla donna? Perchè Maurizia non andò a prendere sua figlia in casa famiglia? Agata ha tutte le intenzioni di scoprirlo anche perchè adesso sa bene che Anna e Guido in qualche modo hanno tradito la sua mamma, con una relazione segreta alle sue spalle. E perchè il vice questore è sempre convinto che Guido abbia fatto dal male a Maurizia, che è scomparsa da ormai 15 anni ed è anche stata dichiarata morta? Lo scopriamo con le anticipazioni di Buongiorno mamma ricordandovi che la seconda puntata andrà in onda il 28 aprile 2021 e i colpi di scena non mancheranno.

Buongiorno mamma anticipazioni seconda puntata: la trama del 28 aprile 2021

Agata stava per arrendersi ma quando ha trovato le foto che ritraggono sua madre con Guido, ha capito che l’uomo prima di avere una storia con Anna era in realtà il fidanzato di sua madre. Lo si era capito tramite i flashback che ci avevano mostrato questo trio di amici prima che diventassero adulti!

Anche Guido scopre che Anna gli aveva raccontato delle bugie. Scopre infatti che i soldi per il fondo dei suoi figli sono stati estinti e non a capire dove siano finiti i soldi del fondo e si confida con Agata: l’amata moglie aveva dei segreti? Miriam, intanto, lo sprona ad affrontare una ferita aperta: cosa tiene ancora in piedi il suo matrimonio? Anche Sole sta vivendo un momento di profonda confusione: si è ubriacata a una festa e ha baciato un ragazzo misterioso, peccato che non ricordi nulla. La verità la sconvolge: ha fatto l’amore con Federico, il bello della scuola. Mentre Guido si rende conto che l’amore per Anna è ancora forte e che ha ancora fiducia in lei, il vicequestore Vincenzo Colaprico scopre qualcosa di nuovo che riguarda Agata: la ragazza è la figlia di Maurizia. Nel passato Anna, appena diciassettenne, rimane accanto alla sua migliore amica Maurizia quando la giovane scopre di aspettare un bambino da un uomo sposato. E anche nel presente c’è una piccola donna che viene a conoscenza della propria gravidanza. Si tratta di Sole che scopre di essere incinta e da lei, nessuno ovviamente se lo aspetta…Ma che cosa farà Sole, racconterà quello che le è capitato? E Federico, come reagirà di fronte a questa notizia?

Se è vero che la mamma di Agata è stata dichiarata morta, è anche vero che il suo corpo non è mai stato trovato. E’ possibile che sia ancora viva e che Anna l’abbia aiutata a scomparire nel nulla?

Nel frattempo Guido prova a uscire con la prof arrivata a scuola da poco ma ogni cosa gli ricorda Anna e proprio non riesce a voltare pagina.

Lo scopriremo nella seconda puntata di Buongiorno mamma!