Storia di una famiglia perbene dal romanzo alla fiction: prossimamente su Canale 5

E’ stata confermata da Mediaset la lavorazione di una nuova fiction per la prossima stagione televisiva. Si era detto già qualche settimana fa di una possibile trasposizione, dal romanzo alla tv, di una storia che tanto ha interessato i lettori. Parliamo del libro Storia di una famiglia perbene, il romanzo di Rosa Ventrella, un vero best seller. Storia di una famiglia per bene diventerà una fiction che andrà in onda probabilmente nell’autunno del 2021 o nell’inverno del 2022 su Canale 5. E’ una delle fiction mediaset di punta per la prossima stagione. Simona Cavallari, amatissimo volto delle fiction Mediaset, in particolare per il ruolo avuto nella saga di Squadra antimafia, dove interpretava Claudia Mares, sarà la protagonista femminile della fiction. E al suo fianco un altro amatissimo attore, anche lui tra l’altro, un ex protagonista di Squadra antimafia. Parliamo di Giuseppe Zeno che sarà il protagonista maschile di Storia di una famiglia per bene.

La serie dovrebbe essere ambientata, come succede anche nel romanzo, a Bari. Andremo indietro nel tempo di qualche anno, a fare da sfondo alle vicende dei due protagonisti, gli anni 80 e 90. Claudia Mares darà il volto a Maria, almeno nella sua versione “da grande” mentre Giuseppe Zeno sarà Michele. La storia raccontata è quella di una profonda amicizia tra Maria e Michele che però, una volta diventati grandi, con la consapevolezza che hanno due adulti, diventerà una storia d’amore, piena di ostacoli da superare.

Storia di una famiglia perbene: dal libro alla fiction

La sinossi del libro:

Anni Ottanta. Le estati a Bari vecchia trascorrono tra i vicoli di chianche bianche, dove i ragazzini si rincorrono nei dedali di viuzze, in mezzo ai profumi delle lenzuola stese e all’aroma dei sughi. Maria cresce insieme ai due fratelli più grandi, Giuseppe e Vincenzo. È una bambina piccola e bruna, dai tratti selvaggi che la rendono diversa dalle coetanee: una bocca grande e due occhi quasi orientali che brillano come punte di spillo. Ha un modo di fare insolente, che le è valso il soprannome di Malacarne. Vive immersa in una terra senza tempo, in un rione fatto di soprusi subìti e inferti, a cui è difficilissimo sottrarsi. L’unico punto fermo, negli anni tra l’infanzia e l’adolescenza, è Michele, figlio della famiglia più disgraziata di Bari vecchia. L’amicizia tra i due si salda e rinforza, nonostante l’ostilità delle famiglie e i colpi bassi della vita. Finché quel sentimento, forte e insieme delicato, quasi fraterno, non diventerà amore. Un amore che, anche se impossibile, li preserva dal rancore verso il resto del mondo e dalla decadenza che li circonda.

Storia di una famiglia perbene: le prime anticipazioni sulla fiction

Della fiction al momento sappiamo poco ma come succede in questi casi, dovrebbe essere molto simile a quello che si legge nel libro. Le prime anticipazioni sono arrivate direttamente da Mediaset, con un primo comunicato. Si legge:

La serie ci porta indietro nel tempo. Il racconto si svolge a Bari tra il 1985 e il 1992 e racconta dell’amicizia tra Maria, figlia di pescatori, e Michele, figlio del boss Nicola Straziota. Un rapporto che cresce negli anni fino a diventare un grande amore che dovrà però combattere contro le ostilità delle famiglie e la decadenza che li circonda.

Storia di una famiglia perbene arriva su Canale 5: quando andrà in onda?

E’ ancora presto per sapere quale sarà la data di messa in onda della fiction. Probabilmente a luglio, quando saranno presentati i palinsesti della prossima stagione televisiva di Canale 5 e di Mediaset, si avrà qualche notizia in più sulle tempistiche!