Buongiorno mamma anticipazioni: chi è il padre di Agata? Colaprico e Maurizia che rapporti avevano?

Tanti ma tanti interrogativi per il pubblico di Canale 5 che sta seguendo la intricatissima trama di Buongiorno mamma. Siamo giunti alla terza puntata e i misteri si infittiscono. Nelle nostre anticipazioni cercheremo di capire che cosa succederà nella terza puntata di Buongiorno mamma in onda il 5 maggio 2021 su Canale 5. Come avrete visto ieri alla fine si è capito per qualche motivo il vice questore Colaprico ci tiene così tanto al caso di Maurizia Scalzi. Lui e la donna si conoscevano. Il vice questore ha diverse foto di Maurizia nella sua stanza da letto non ha mai smesso di cercarla. Ma per quale motivo? Le ipotesi sono tante: c’è chi pensa che avessero una relazione, c’è chi pensa che invece il rapporto tra i due fosse diverso. Se fossero semplicemente fratelli e lo avessero scoperto nel tempo? Ci viene da escludere la possibilità che Colaprico possa essere il padre di Agata. Troppo giovane ma non solo. Maurizia aveva telefonato al padre di Agata, un uomo sposato, informandolo della gravidanza. Gli aveva dato appuntamento al pub e lui non si era mai presentato, aveva invece lasciato dei soldi a casa, nella buca delle lettere. Colaprico è stato sconvolto dalla notizia che Maurizia avesse una figlia e questo significa che non ha mai saputo dell’esistenza della piccola Agata. Non era difficile, la bambina viveva in una casa famiglia, dove Maurizia andava raramente quindi per lei era facile tenere questo segreto, soprattutto con una persona che non era del luogo, visto che Colaprico era arrivato dalla Calabria poco prima che Maurizia scomparisse.

I misteri da chiarire sono tanti e la domanda che tutti i telespettatori si stanno facendo in queste ore è semplice: chi è il padre di Agata? I personaggi maschili che abbiamo conosciuto finora sono davvero pochi. Un uomo sposato quando Maurizia e Anna avevano 17 anni, che potrebbe essere? Qualcuno ipotizza che potesse essere il padre di Anna ma da come Maurizia aveva parlato con la sua amica, il giorno in cui aveva scoperto di essere incinta, sembrava proprio che quest’uomo non avesse nulla a che fare con i genitori di Anna. Mai dire mai comunque, e forse nelle prossime puntate conosceremo la persona che potrebbe essere il vero padre di Agata…

E adesso ecco per voi le anticipazioni della terza puntata di Buongiorno mamma in onda il 5 maggio 2021 su Canale 5.

Buongiorno mamma anticipazioni: la trama della terza puntata in onda il 5 maggio 2021

Mentre Sole rifiuta di rivelare l’identità del padre del bambino, Guido, preoccupato che i segreti del passato possano venire a galla, stenta a stare vicino alla figlia. E già perchè c’è anche un altro mistero in questa vicenda. Sole infatti non sembra essere davvero figlia di Guido e Anna, chi sono i suoi genitori?

Intanto Francesca è ossessionata da strani ricordi d’infanzia, mentre Jacopo scopre un’amara verità che riguarda Greta. Il Vicequestore Colaprico chiede ad Agata di firmare un documento per riaprire le indagini sulla scomparsa di Maurizia. Mentre Guido sprona Agata a studiare per l’esame d’ammissione, Sole affronta Federico che sfugge alle sue responsabilità. Intanto Francesca si reca da nonno Elio.

Appuntamento quindi a mercoledì prossimo con la nuova puntata di Buongiorno mamma!