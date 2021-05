Chiamami ancora amore ultima puntata: Rosa scopre la verità su Pietro?

Continua a pensare che Anna ed Enrico non le stiano raccontando tutto e che alla base della fine di questo matrimonio ci sia una grande bugia. E a quanto pare Rosa non sbaglia: cosa succederà nell’ultima puntata di Chiamami ancora amore? L’assistente sociale scoprirà la grande verità su Pietro che sembra poi essere alla base di tutto questo? Assumono senso tutte le cose fatte da Anna. Lei che dice a suo marito che se avesse voluto rovinarlo avrebbe potuto farlo, la lotta per avere un altro figlio. Enrico e Anna volevano un bambino tutto loro non perchè non amassero Pietro ma perchè come si è capito nella puntata di ieri di Chiamami ancora amore, Pietro non è figlio di Enrico. Quando il barista incontra la giovane studentessa due anni dopo l’aborto, lei gli racconta di aver fatto una cavolata e di essere incinta. Enrico quindi ha sposato Anna senza dire a nessuno che la ragazza aspettava un figlio che non era il suo? Un grande amore che avrebbe portato quindi a questa scelta coraggiosa ma che poi ha cambiato tutto, facendo si che questi due genitori arrivassero a odiarsi.

Rosa capirà tutto quello che questa famiglia sta nascondendo? L’assistente sociale ha chiesto di poter parlare con Pietro. Il bambino, che come vedremo sta soffrendo moltissimo, potrebbe persino aver scoperto la verità sul suo passato…Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni per la terza e ultima puntata di Chiamami ancora amore in onda lunedì prossimo su Rai 1.

Chiamami ancora amore: la trama del 17 maggio 2021

Le anticipazioni dell’episodio 1×05 La promessa: Una volta ripercorsa l’intera storia di Anna e Enrico, all’assistente sociale non resta che concentrarsi sui giorni che hanno preceduto la loro rottura. Rosa viene a sapere della festa a sorpresa con cui soltanto tre mesi prima Enrico ha riconquistato Anna…. 1×06 La prova: L’assistente sociale conosce ormai la verità su Anna e Enrico e la scrive nella sua relazione per il giudice. Il risultato è che Pietro viene sottratto a entrambi i genitori e collocato prima in una casa famiglia e poi presso Andrea, un ingegnere informatico di successo che vince l’affidamento e dimostra di rappresentare una vita alternativa per Pietro, grazie alla sua famiglia modello… Eì davvero questa la cosa migliore per il piccolo Pietro? A questo è servito farsi la guerra?

Per scoprire il finale, appuntamento a lunedì prossimo su Rai 1 con l’ultima puntata di Chiamami ancora amore.