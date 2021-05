Un passo dal cielo 6 anticipazioni ultima puntata: chi ha ucciso Emma? Le ipotesi

Purtroppo Francesco ha scoperto quello che mai avrebbe volito scoprire. Emma non è morta per caso, il suo non è stato un incidente. Emma è stata uccisa. E adesso ha un solo obiettivo: quello di scoprire chi ha ucciso la donna che amava, l’unica sua ragione di vita. Francesco è molto deluso da Vincenzo, che aveva scoperto prima di lui questa verità e che non gli ha detto nulla ma deve andare avanti perchè forse solo insieme al suo amico riuscirà a scoprire che cosa è successo davvero. Le anticipazioni per l’ultima puntata di Un passo dal cielo 6 in onda il prossimo giovedì su Rai 1, ci rivelano che ancora una volta Francesco e Vincenzo lavoreranno fianco a fianco per capire che cosa è successo a Emma. In questo difficile momento, come vedremo nella ottava e ultima puntata di Un passo dal cielo 6 in onda il 20 maggio 2021 su Rai 1, Francesco dovrà anche capire da che parte stare e in questi giorni difficili si chiederà anche chi p davvero Dafne: una persona che vuole aiutarlo o lo sta solo tradendo? Si sente molto provato per quello che ha scoperto e capire come è morta Emma, non sarà facile ma al momento è il suo solo scopo di vita.

Ma nell’ultima puntata di Un passo dal cielo 6-I Guardiani scopriremo anche altro: come andrà a finire per Vincenzo? Sceglierà una nuova strada in amore o resterà solo?

Un passo dal cielo 6 il gran finale: ultima puntata, chi ha ucciso Emma?

6×08 Lacrime nella pioggia: Nonostante gli sforzi di Vincenzo, Francesco viene a conoscenza di un segreto che lacera tutte le sue certezze. Ora sa che Emma è stata uccisa, lo ha rivisto anche con i suoi occhi anche se non ha capito come sono andate davvero le cose. Emma non è caduta da cavallo sbattendo le testa ma qualcuno ha provocato il suo incidente…Starà a lui scegliere se fidarsi delle parole dei suoi amici Vincenzo e Manuela, oppure lasciarsi andare alla collera e alla vendetta. Una cosa è certa: alla fine della strada che porta alla miniera Francesco troverà un nuovo inizio.

Ha capito che la morte di Emma si lega a questi maledetti lavori ed è anche per questo che Dafne ha una proposta da fargli: lasciare tutto, dimenticare e ricominciare. Ma Francesco ha dei sospetti anche sulla ragazza che potrebbe avergli mentito da sempre. Nel momento in cui Francesco ha rivissuto quello che pensava fosse un incidente per sua moglie, si sono viste delle mani, che sono certamente della persona che ha fatto cadere Emma da cavallo e quelle mani sono di un uomo. Potrebbero essere le mani di Cristopher?

Vincenzo ha deciso di iniziare una nuova vita con Carolina, ha capito di amarla. Ma la vita si sa, mette sempre tanti ostacoli sui percorsi da fare, soprattutto in amore. E una serie di incomprensioni porterà forse i due a non ritrovarsi…Come andrà a finire? Lo scopriremo solo nell’ultima puntata di Un passo dal cielo 6 in onda giovedì prossimo su Rai 1.