Buongiorno mamma ultima puntata: chi ha ucciso Maurizia, è stato Guido?

Grandi colpi di scena nella sesta e ultima puntata di Buongiorno mamma in onda il prossimo giovedì su Canale 5. Vincenzo stava per tornare in Calabria, per il suo trasferimento ma ha avuto l’informazione che aspettava da oltre 7 anni: Guido era o non era l’amante di Maurizia? Agata ha trovato il solo indizio che sembra portare da lui: il libro con una dedica, il genio ribelle, che era il nomignolo che sua madre aveva dato all’amante. Ma il fatto che Maurizia dicesse di avere un amante dal nome “genio ribelle” è vero o potrebbe essere una sua invenzione visto che sapeva che Anna chiamava in quel modo suo marito? E perchè Guido ha scelto di buttarlo via? Come mai lui e Maurizia non hanno detto niente dei loro incontri precedenti, prima in ospedale e poi a casa della donna? Ci sarà anche un’altra prova schiacciante: la donna che viveva con Maurizia ricorda le minacce fatte dall’uomo alla sua amica poche settimane prima dell’incendio del casolare…

Questo però non spiega come Sole sia entrata nella vita di Anna e Guido: è possibile che l’uomo l’abbia presa la sera dell’incendio? Maurizia però in quel periodo non viveva nel casolare quindi se le cose sono andate in questo modo, tutto potrebbe esser successo quando la donna è andata a casa di Anna a Roma a chiedere aiuto. Scopriamolo con le anticipazioni dell’ultima puntata di Buongiorno mamma in onda il 27 maggio 2021. La sesta puntata della fiction ci aspetta quindi al giovedì per il gran finale.

Buongiorno mamma anticipazioni ultima puntata: la trama del 27 maggio 2021

Alla fine Greta si è salvata, grazie a Jacopo la ragazza non è morta. La famiglia Borghi attraversa un momento davvero complicato: Guido è costretto a spiegare ai figli il suo legame con Miriam, mentre Sole si trasferisce dai nonni. La ragazza non ha preso bene la novità: vedere suo padre baciare un’altra donna l’ha lasciata senza parole. Anche Agata è sempre più distante: forse i suoi sospetti su Guido hanno un reale fondamento. Mentre nel passato Maurizia è nuovamente incinta e mette Anna e Guido in serie difficoltà, nel presente un pericolo ancora più grande si avvicina per mano di Colaprico. Sole è ancora ferita da quello che è successo. Jacopo sembra pronto ad accettare l’inaspettata richiesta di Greta, mentre Francesca non sa da dove ripartire. Ma una maledizione ancora più grande arriva con Colaprico che stavolta sembra avere tutti gli elementi per incastrare Guido. C’è infatti una testimone che ha sentito Guido minacciare Maurizia in casa… Agata intanto scopre che la verità è ben diversa da quel che ha sempre creduto e affonda le radici in un lontano passato… Guido però viene arrestato: ci sono tutte le prove per dimostrare che è stato lui a uccidere Maurizia.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Buongiorno mamma in onda giovedì prossimo su Canale 5.