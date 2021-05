Un passo dal cielo 6 il gran finale: tra bugie e verità gli inganni sono smascherati

Ultima puntata di Un passo dal cielo 6-I guardiani in onda ieri 20 maggio 2021. Una stagione di successi per la fiction di Rai 1 con ottimi ascolti. E l’ultima puntata era piena di interrogativi ma forse pochi spettatori avrebbero pensato di scoprire così tante cose nel gran finale, pieno di colpi di scena. Francesco era troppo impegnato con la ricerca della verità sulla morte di Emma da non rendersi conto che Dafne non lo stava ingannando ma stava solo chiedendo aiuto. Anche lei aveva un grande segreto da proteggere e anche lei aveva bisogno di aiuto.

Ma vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nell’ultima puntata di Un passo dal cielo 6 per il gran finale.

Un passo dal cielo 6 ultima puntata: il riassunto del 20 maggio 2021

Dafne e Lara nascondevano infatti un grande segreto come abbiamo visto nell’ultima puntata di Un passo dal cielo 6. La piccola è figlia di un uomo che ha ucciso la moglie e voleva fare del male anche alla bambina. Dafne che aveva assistito alla scena, perché inizialmente chiamata dall’uomo per una finta rapina, aveva deciso di portare con sé la bimba. Alla fine si scopre che a uccidere Emma è stato Ormond. dopo aver scoperto che è stato Ormond a uccidere Emma (e non Dafne, come inizialmente si credeva), Francesco si reca da lui per affrontarlo e chiedergli perché l’ha fatto. Francesco è sconvolto: in preda all’ira, arriva addirittura a puntargli una pistola alla testa. Manuela lo raggiunge in tempo e gli evita il peggio, convincendolo a non macchiarsi di quella colpa orribile, se non altro perché Emma, sua moglie, non avrebbe voluto. Ma non finisce qui perchè la miniera è piena di esplosivo e così Ormond che non ha nessuna intenzione di andare in galera, si fa esplodere. Per fortuna Francesco riesce a scappare e salva anche la vita di Manuela. C’è il lieto fine anche pe rla piccola Lara che potrà restare con Dafne dopo l’arresto di suo padre.

E adesso il pubblico si chiede: ci sarà anche la settima stagione di Un passo dal cielo? Ci sarà Un passo dal cielo 7? Visti gli ascolti di questa sesta stagione la Rai potrebbe certamente pensare insieme a Lux Vide di realizzare una nuova stagione della serie.