Mr Wrong anticipazioni: Ezgi farà un incidente

Ezgi si vede crollare il mondo addosso. E’ stata tradita dal fidanzato che sperava di sposare, ha perso il suo lavoro ma non solo. Oltre il danno pure la beffa. Soner infatti ha deciso di mandare via di casa la povera Ezgi che adesso si ritrova in grosse difficoltà. Che cosa succederà a questo punto? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Mr Wrong per la seconda puntata di martedì 1 giugno 2021. La giovane ragazza verrà invitata da sua cugina sul suo attico di lusso. Proprio in questa occasione, Ezgi farà una scoperta che la lascerà senza parole e che riguarda Ozgur, il ragazzo che aveva incrociato nel taxi…

Mr Wrong, anticipazioni: la trama della seconda puntata di martedì 1 giugno 2021

Mentre Ezgi è ospite di sua cugina sull’attico, scopre che Ozgur è il suo vicino di casa. Una notizia che non farà troppo piacere alla giovane event planner visto che l’incontro in taxi con l’uomo non è stato dei migliori. Ozgur per lei è un uomo sbagliato, il classico tizio da non frequentare. Uno che ha successo sia con le ragazze sia che con il lavoro. Lui è infatti il titolare di uno dei locali più importanti e rilevanti di tutta la città ed infatti è pure ricco. Ma potrebbe essere l’ennesima delusione per Ezgi che avrebbe preferito non averlo quindi come suo vicino di casa.

La nostra Ezgi non sta affrontando un periodo per niente fortunato. All’incredibile serie di sfortunati eventi e sciagure per l’organizzatrice di eventi si aggiunge pure un incidente. La ragazza, infatti, sta camminando e attraversa la strada senza fare troppa attenzione, presa da mille cose. La sua superficialità e distrazione le costa un incidente. Una macchina la investe improvvisamente. Niente potrebbe andare peggio di così per Ezgi ma non tutto è come sembra. Infatti si ritroverà di fronte ad una vera e proprio sorpresa. Questa volta piacevole.

Che cosa succederà adesso? Quali sono le condizioni di salute di Ezgi dopo l’incidente? Ma soprattutto da che cosa è rimasta sorpresa la giovane event planner? Tutto questo e molto altro ci aspetterà nella seconda puntata di Mr Wrong in onda martedì 1 giugno 2021.