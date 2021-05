Summertime 2 arriva su Netflix: i personaggi della seconda stagione

Non ci aveva entusiasmato moltissimo la prima stagione di Summertime, soprattutto perchè ci avevamo visto davvero poco dell’atmosfera che avrebbe dovuto ricordarci, quella di Tre metri sopra il cielo. E non ci aveva neppure convinto la scelta di dare una seconda stagione alla serie. Mai dire mai però e forse chissà, i nuovi episodi di Summertime ci faranno cambiare idea. Manca ormai pochissimo per l’approdo di Summertime 2 su Netflix: i nuovi episodi della seconda stagione saranno infatti disponibili dal 3 giugno 2021. La serie originale italiana Netflix prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Avevamo lasciato i nostri protagonisti sotto il sole di Riccione, con l’estate ormai alle porte e il mese di settembre che si sa, porta sempre un po’ di nostalgia e tante novità. Come li ritroveremo?

La seconda stagione della serie, tratta dall’opera letteraria “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia, è diretta da Francesco Lagi, già co-regista e co-autore della prima stagione, e da Marta Savina. Tutte le puntate sono firmate da Enrico Audenino e Francesco Lagi, affiancati da Daniela Gambaro, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli nella scrittura di alcune sceneggiature.

Vediamo qualche dettaglio in più con le anticipazioni di Summertime 2. Per voi anche un focus sui nuovi personaggi, protagonisti del racconto.

Summertime 2: chi ci sarà

Tornano i protagonisti della prima stagione, Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini), Blue (Alicia Ann Edogamhe), Giulia (Romina Colbasso) a cui si aggiungono Lola (Amparo Piñero Guirao), Rita (Lucrezia Guidone) e Jonas (Giovanni Anzaldo). Nei ruoli degli adulti sono confermati Isabella (Thony) e Antony (Alberto Boubakar Malanchino), rispettivamente la mamma e il papà di Summer e Blue, Laura (Maria Sole Mansutti) e Maurizio (Mario Sgueglia) ovvero la mamma e il papà di Ale, mentre Miguel (Jorge Bosch Dominguez) sarà il nuovo allenatore del ragazzo, e Loris (Giuseppe Giacobazzi), il papà di Edo, avrà al suo fianco la fidanzata Wanda (Marina Massironi).

Summertime 2: la trama della seconda stagione

Summertime 2 i personaggi della seconda stagione

SUMMER (Coco Rebecca Edogamhe)

Summer finalmente ama l’estate! Gli esami di maturità sono appena finiti, questo significa che potrà lasciare Cesenatico come ha sempre sognato. Quest’anno vuole davvero lavorare duramente per mettere da parte i soldi che le permetteranno di partire a settembre. Qualcuno potrebbe pensare che desideri andare in Spagna, per raggiungere Ale. Ma le cose non stanno esattamente così…

ALE (Ludovico Tersigni)

Ormai da un anno Ale vive a Barcellona, la sede della sua nuova scuderia. Lontano da casa, e soprattutto da suo padre, Ale sembra aver ritrovato la capacità di concentrarsi sulla sua carriera e impegnarsi per il campionato. Ma a volte non bastano i chilometri che metti alle tue spalle. I problemi e i sentimenti sanno sempre trovare la strada per tornare a bussare alla tua porta. E come si può vedere anche dalle prime foto della serie, Ale tornerà a Riccione…Cosa troverà ad aspettarlo, o meglio, chi ci sarà?

DARIO (Andrea Lattanzi)

Dopo aver preso le distanze da Ale e dalle moto, Dario è ancora alla ricerca della propria strada. Nel frattempo lavora come fattorino e ha ideato un efficace metodo per rimorchiare le ragazze. È disinvolto e sicuro di sé adesso, ma quando incontra Rita, una ragazza più grande, con un figlio e il cuore chiuso a doppia mandata, tutte le nuove sicurezze crollano come un castello di carte.

SOFIA (Amanda Campana)

Il solo progetto di Sofia quest’anno è partire con Irene per una vacanza in Grecia. Andrebbe tutto bene se non fosse che Sofia, in verità, deve fare i conti con la sua paura di fare progetti per il futuro. Quando anche le vacanze cadranno vittime delle sue insicurezze, Sofia troverà un’improvvisa ancora di salvezza in una nuova e inaspettata amicizia che le regalerà uno sguardo diverso su se stessa e sui suoi talenti nascosti.

EDO (Giovanni Maini)

Anche per Edo la fine del liceo ha sempre significato poter lasciare Cesenatico, in fondo lui e Summer hanno sempre voluto più o meno le stesse cose. Ma quest’anno Edo capirà una volta per tutte quante differenze in realtà ci siano tra lui e Sammy. Un ruolo in tutto questo lo avrà anche Giulia, che ha passato l’inverno a raccogliere le sue confidenze e ad aspettare l’occasione giusta di rivedersi.

BLUE (Alicia Ann Edogamhe)

L’estate di Blue parte nel migliore dei modi, promossa e contenta di passare un po’ di tempo con suo padre. La sbandata per Edo è ormai un ricordo lontano e una nuova amicizia si farà largo durante l’estate…

ISABELLA (Thony)

Ora che Antony è a casa e può occuparsi delle figlie, Isabella trova finalmente il coraggio per riprendere in mano la musica e organizzare un piccolo tour in giro per la riviera. Riaccendere questa passione sarà per lei fonte di grande energia, ma il tempo lontano da casa le farà vedere la sua vita in una prospettiva diversa, portandola verso decisioni tanto importanti quanto sofferte.

LOLA (Amparo Piñero Guirao)

Lola Ortega è la nuova compagna di scuderia di Ale. Corre sulle moto da quando è piccola e ha dovuto imparare a farsi rispettare in un mondo prevalentemente maschile, dove nessuno le ha fatto sconti. Audace e tosta, Lola nasconde una dolcezza e una fragilità che rischiano di mettere a repentaglio i suoi obiettivi.

JONAS (Giovanni Anzaldo)

Jonas è il nuovo cuoco del Bagno Paradiso e si trova a Cesenatico di passaggio, per la stagione. Jonas è infatti un viaggiatore, uno spirito libero, che a trent’anni ha già girato mezzo mondo e all’apparenza ha poco a che vedere con la vita di provincia a cui sono invece abituate Summer e Sofia. Eppure Jonas sarà per le due amiche una sorta di mentore, un alleato imprevisto che le aiuterà a guardare il loro piccolo mondo da un’altra prospettiva.

ANTONY (Alberto Boubakar Malanchino)

Antony quest’anno si è preso una pausa dai tour e dai concerti e ha deciso di passare più tempo con la sua famiglia. Durante l’anno sembra aver recuperato il suo rapporto con Summer e anche stare dietro alla piccola Blue gli riesce piuttosto bene. Ma stavolta sarà Isabella a passare l’estate lontana da casa e questo metterà Antony di fronte a imprevisti familiari che dovrà imparare a gestire.

RITA (Lucrezia Guidone)

Madre single e donna in carriera, Rita ha imparato presto a contare solo su se stessa e ad allontanare chiunque provasse a entrare nella sua vita per minacciarne l’equilibrio. L’incontro con Dario però la mette davanti alla sfida più grande: superare le sue paure e imparare a fidarsi. È così che Rita dovrà decidere se voltarsi dall’altra parte o lasciarsi andare…

WANDA (Marina Massironi)

Solo una romagnola vitale e divertente come Wanda poteva conquistare il cuore di Loris, il papà di Edo. Ci voleva proprio una ventata di spensieratezza e buon umore al bazar del campeggio. Peccato che questa novità non sembri andare troppo a genio a Edo, che ha già troppi problemi a cui pensare. Chi però all’inizio sembra un nemico da combattere finisce spesso per rivelarsi il più imprevedibile degli alleati.