Love is in the air anticipazioni: Eda e Serkan si fingono fidanzati

Dopo che Eda ha deciso di aiutare Serkan, sostituisce Melo a lavoro. La ragazza sarà quindi un assistente di volo ma in aereo si ritroverà proprio con chi meno si sarebbe aspettato. Che cosa succederà in questa nuova puntata di Love is in the air? Lo scopriamo con le anticipazioni di domani mercoledì 2 giugno. Eda deve accompagnare un uomo con l’aereo. L’uomo in questione è Serkan ma una volta atterrati ed arrivati i due prendono due strade diverse. Il Bolat, infatti, deve presentarsi alla festa di fidanzamento della sua ex Selin. Eda invece passerà qualche ora in serenità godendosi il mare.

Love is in the air anticipazione: la trama del 2 giugno 2021

Durante la festa di fidanzamento, Serkan racconta a Selin di essersi fidanzato ma in realtà non è vero, si tratta di una bugia. A questo punto Serkan abbandonerà il party per raggiungere Eda. L’imprenditore però non si accorge che la sua ex fidanzata lo sta seguendo per spiarlo. Una volta arrivato da Eda, Selin decide di uscire allo scoperto e farsi vedere dai due ragazzi che rimangono sorpresi. Serkan decide allora di presentare Eda a Selin e dice che è lei la sua nuova fidanzata. La giovane ovviamente è sorpresa visto che non è assolutamente così e si conoscono anche da pochi giorni. Nonostante questo decide di aiutare ancora una volta Serkan e stare al suo gioco.

In questa terza puntata di Love is in the air, Serkan ed Eda si fingeranno fidanzati. Ma la notizia non verrà appresa soltanto da Selin. L’imprenditore è molto noto e così il gossip sulla nuova relazione intrapresa da Serkan Bolat con la studentessa universitaria diventerà alla portata di tutti arrivando su giornali e media.

Che cosa succederà a questo punto? Eda deciderà di reggere ancora la falsa di Serkan sul fidanzamento oppure deciderà di dire che è tutta una bugia diretta a Selin? Bisognerà vedere se Eda riuscirà a sostenere il peso di questa situazione soprattutto dopo che tutti sono venuti a conoscenza del rapporto intrapreso con l’imprenditore. Ne scopriremo di più nella puntata di Love is in the air di mercoledì 2 giugno 2021. Vi ricordiamo che, nonostante sia un giorno di festa, la serie andrà comunque in onda. Appuntamento quindi a domani!