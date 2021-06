Mr. Wrong anticipazioni: patto cancellato per colpa di Serdar?

Ezgi sta continuando a seguire le lezioni d’amore di Ozgur ma lei non sembra ancora convinta che possano portare a qualcosa di buono nel rapporto con Serdar. Dopo il primo avvicinamento del medico proprio grazie ai consigli del suo vicino, Ezgi si ritroverà costretta a ricredersi ancora una volta. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Mr. Wrong per la puntata di giovedì 3 giugno 2021. Ezgi sceglierà di farsi desiderare da Serdar proprio come le ha suggerito Ozgur e la tattica funzionerà benissimo tanto che il dottore le farà una proposta interessante che lei non si sentirà di rifiutare. Tutto ha però una conseguenza…

Mr. Wrong anticipazioni: la trama di giovedì 3 giugno 2021

Dopo aver scelto di tagliare un po’ con Serdar e farsi desiderare, sarà proprio il dottore a farsi avanti. Dopo i tanti consigli sentimentali di Ozgur, il medico chiederà un vero appuntamento ad Ezgi. C’è però un problema perché i due dovrebbero incontrarsi proprio vicino alla data delle nozze della sorella di Ozgur. L’appuntamento porterà non pochi disagi tanto che Ezgi e il suo vicino di casa finiranno con il litigare animatamente. Che cosa ne conseguirà? Decideranno di rompere il patto e quindi Ezgi non riceverà più delle lezioni d’amore mentre Ozgur dovrà andare al matrimonio senza una fidanzata. E’ questo quello che vogliono davvero? E tutto per colpa di Serdar che ormai sembra realmente interessato alla giovane ragazza.

Alla storia che vede protagonisti Ozgur ed Ezgi però si aggiungono altri problemi. Questa volta riguardano Cansu. La cugina di Ezgi ha una relazione con il suo capo Levet. L’uomo non ha alcuna intenzione di rivelare a tutti che è impegnato insieme alla donna. Lui infatti ha una figlia e non vorrebbe spaventarla in alcun modo.

Che cosa accadrà arrivati fino a questo punto? Ezgi davvero deciderà di non presentarsi al matrimonio con Ozgur per incontrare Serdar, l’uomo dei suoi sogni? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Mr. Wrong di giovedì 3 giugno 2021 su Canale 5.