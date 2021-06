Mr. Wrong, anticipazioni: Ozgur si finge Serdar

Ozgur e Ezgi si sono ritrovati nel bar dei genitori di lei mentre si stavano recando al matrimonio. La pausa dei due potrebbe rivelarsi quindi un vero incubo perché la mamma di Ezgi sapeva che la figlia si sarebbe dovuta vedere con un uomo ma non che avrebbe dovuto fare un viaggio e tutto quello che ne consegue. Che cosa succederà a questo punto? Lo scopriamo con le anticipazioni di Mr. Wrong per la puntata di domani giovedì 10 giugno 2021. Ezgi ed Ozgur dovranno dare una spiegazione ai genitori della ragazza e a trovare la soluzione sarà proprio l’imprenditore con una sua idea…

Mr. Wrong anticipazioni: la trama di domani giovedì 10 giugno 2021

Ozgur deciderà di raccontare una bugia ai genitori di Ezgi per evitare problemi e tornare al viaggio destinazione matrimonio della sorella. Il ristoratore spiega di essere Serdar, il bel dottore con cui Ezgi aveva un appuntamento romantico. La mamma della ragazza, infatti, sapeva che la figlia aveva un impegno importante durante la giornata e così Ozgur si fingerà proprio Serdar, l’uomo perfetto per Ezgi. I ragazzi riusciranno a sviare i genitori di lei e così proseguiranno il viaggio arrivando finalmente a destinazione nella città di Gocek dove si terranno le nozze.

Ad accogliere Ozgur ed Ezgi c’è la famiglia di lui. In particolare la mamma e la sorella che si sposerà. Fitnat è invece la zia di Ozgur. E’ una tipa un po’ snob e per niente discreta. Fin dall’arrivo della coppia, cercherà di mettere in difficoltà sia Ozgur che Ezgi con domande e tanto altro. A questo punto l’imprenditore inizierà a pensare che i suoi parenti sono sul punto di scoprire la verità su di lui ed Ezgi. Per questo motivo dice di avere un impegno importante e lascia i familiari per andare via proprio con la sua finta fidanzata. Ezgi e Ozgur gireranno per le strade della città a bordo di una Vespa per poi andare al porto e salire su una barca. I ragazzi devono trovare la giusta storia da raccontare a tutti i parenti per non essere scoperti.

Che cosa succederà adesso? I parenti di Ozgur riusciranno davvero a scoprire la finta coppia? Lo scopriremo nella puntata di Mr. Wrong di giovedì 10 giugno su Canale 5.