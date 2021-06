Mr. Wrong, anticipazioni: Ezgi va alle nozze con Ozgur e mente a tutti

Ezgi aveva deciso di non andare al matrimonio insieme ad Ozgur. Dopo che lui l’ha aiutata quando è stata male però la giovane ci ripensa. Che cosa succederà a questo punto? Lo scopriamo con le anticipazioni della puntata di Mr. Wrong di mercoledì 9 giugno 2021. Ezgi è stata ospitata da Ozgur. Il ragazzo ha visto che la sua vicina di casa non stava per niente bene e ha voluto aiutarla. Il giorno dopo però le amiche di Ezgi vanno a trovarla e la vedono con una maglietta da uomo. Lei però preferisce raccontare una bugia e dice che la maglia in questione è di Soner…

Mr. Wrong, anticipazioni: la trama della puntata di mercoledì 9 giugno 2021

Ezgi si renderà conto che Ozgur è stato molto carino e gentile con lei e proprio per questo deciderà di ritornare sui suoi passi e rispettare il famoso accordo. A questo punto Ezgi decide di accompagnare il suo vicino di casa al matrimonio della sorella. Le nozze non sono nella stessa città e per questo la ragazza inizia a preparare la valigia a casa sua. Nel mentre arriva Cansu in camera e chiede ad Ezgi dove stesse andando con la valigia pronta. Ezgi allora decide di mentire nuovamente e spiega che sta andando a trovare sua mamma che si trova a Bursa. Non vuole raccontare nulla riguardo all’accordo con Ozgur anche perché le sue amiche pensano che sia un tipo sbagliato e vorrebbero vederla proprio al fianco di Soner.

Ezgi e Ozgur partono quindi per il matrimonio. Sulla strada decidono di fare una pausa e di fermarsi per bere un caffè e fare colazione. I due non si accorgeranno però che il bar dove hanno deciso di fermarsi per riposare è proprio quello che appartiene ai genitori di Ezgi. La ragazza sarà costretta a dare una spiegazione a sua madre e a suo padre. Ancora una volta però deciderà di raccontare una nuova bugia.

Che cosa accadrà a questo punto? Che cosa racconterà Ezgi ai genitori riguardo al viaggio con il bel Ozgur? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Mr Wrong che andrà in onda mercoledì 9 giugno 2021 su Canale 5.