Mr. Wrong, anticipazioni: Ezgi rifiuta di andare alle nozze, ci ripenserà?

Ozan, lo chef e amico di Ozgur, ha deciso di iniziare a far lavorare Ezgi al loro locale. La ragazza non sa che il locale in questione è di proprietà di Ozgur che invece non è per niente felice di vederla continuamente, anche a lavoro. Che cosa succederà arrivati a questo punto? Lo scopriamo con le anticipazioni di Mr Wrong della puntata di domani martedì 8 giugno 2021. Ezgi non ha mantenuto la parola con Ozgur riguardo al matrimonio e il loro patto rischia di saltare una volta per tutte. Il suo impiego nel locale del suo vicino sicuramente non aiuta il loro rapporto che ormai è diventato abbastanza teso…

Mr Wrong, anticipazioni: la trama della puntata di domani martedì 8 giugno 2021

Nel locale di Ozgur e Ozan, Ezgi farà la PR. La sua presenza aprirà le porte a piccoli problemi e colpi di scena tra lei e il proprietario del locale nonostante lei scoprirà solo in seguito che la proprietà appartiene proprio Ozgur. Ezgi comunque sembra aver deciso di mandare all’aria il patto che aveva siglato, almeno con le parole, con l’uomo. Preferisce andare all’incontro romantico insieme al bel dottor Serdar piuttosto che aiutare l’ennesimo signor sbagliato. Tutto però potrebbe cambiare.

Molto presto, infatti, la nostra Ezgi potrebbe rendersi conto di star tradendo il suo vicino di casa e socio in accordi. Proprio per questo motivo la ragazza potrebbe decidere di cambiare idea e rinunciare all’appuntamento con Serdar per andare al famoso matrimonio della sorella di Ozgur e presentarsi a tutti come la sua fidanzata. E a farle cambiare idea, colpo di scena, potrebbe essere proprio il bel Ozgur con i suoi modi di fare carini. D’altronde abbiamo capito fin dal principio che lui è un dongiovanni e senz’altro ci sa fare. Bisogna vedere invece che cosa deciderà di fare realmente Ezgi.

Che cosa accadrà adesso? Ezgi manderà all’aria l’appuntamento con Serdar per aiutare Ozgur oppure andrà dritta per la sua strada e incontrerà il ragazzo solo vicino casa e nel locale? Per scoprirlo non ci resta che attendere le prossime puntate. L’appuntamento con Mr. Wrong è per domani martedì 8 giugno 2021 su Canale 5.