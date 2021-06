Mr. Wrong, anticipazioni: Ezgi si presenterà al matrimonio?

Siamo arrivati al punto in cui, ancora un volta, le lezioni d’amore di Ozgur risultano molto utili per la bella Ezgi. Nonostante lei non ci creda, è riuscita a farsi notare dal dottore Serdar. L’affascinante medico ha richiesto un appuntamento alla sua paziente ma il problema è che sarà proprio vicino al giorno del matrimonio della sorella di Ozgur. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo nelle anticipazioni di Mr. Wrong della puntata di venerdì 4 giugno 2021. Ezgi deve fare una scelta. Può scegliere di rispettare il patto con Ozgur e presentarsi alle nozze oppure rompere l’accordo e godersi l’appuntamento con Serdar…

Mr. Wrong anticipazioni: la trama di venerdì 4 giugno 2021

Il matrimonio della sorella di Serkan è sabato e l’appuntamento di Ezgi con il dottore è per venerdì. Il fatto è che la mamma del bell’imprenditore pretende che il figlio si presenti già il giorno prima delle nozze e con la sua nuova fidanzata. Che cosa deciderà di fare la sfortunata event planner? Il destino di Serkan è proprio nelle sue mani. L’imprenditore decide allora di parlarne con Ezgi ma lei non prende affatto bene la cosa e protesta animatamente. Per questo motivo tra i due vicini di casa sarà di nuovo guerra aperta.

Intanto Levent è ancora molto indeciso sulla situazione con Cansu. Sembra non essere ancora convinto di voler rivelare tutta la verità a sua figlia su questo fidanzamento. Alla fine però Levent cede e giura a Cansu che durante la settimana parlerà con sua figlia e le spiegherà che adesso ha una compagna. Manterrà la promessa?

Che cosa dovremo aspettarci a questo punto? Ezgi si ritroverà costretta a fare una scelta importante. Deluderà il suo vicino di casa per incontrare finalmente Serdar e istaurare un rapporto più serio con lui oppure deciderà di aiutare Serkan e continuare a rispettare il loro patto? Tutto questo e molto altro lo scopriremo durante la prossima puntata di Mr Wrong di venerdì 4 giugno 2021, in onda come sempre nel pomeriggio estivo di Canale 5.