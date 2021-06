Love is in the air, anticipazioni: Eda si è innamorata?

Eda e Serkan hanno istaurato un rapporto molto particolare. Lui è riuscito ad aprirsi con lei su delle cose intime. E alla fine hanno dormito insieme ed abbracciati, condividendo un nuovo momento intimo che però non sarà l’ultimo per loro. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani giovedì 24 giugno 2021. Serkan, Eda, Figen e Melek andranno ad una festa. Party con scopi diversi per i ragazzi visto che ci sarà chi sarà impegnato con gli affari di lavoro e chi invece per passare una serata leggera e piena di divertimento…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani giovedì 24 giugno 2021

Serkan è un tipo che non ama questo genere di cose e non ama nemmeno stare in mezzo a troppa gente. Eda per convincerlo tirerà fuori il discorso del contratto. I due si ritroveranno a condividere di nuovo un momento molto speciale. Serkan suonerà per Eda ma alla fine chiederà alla ragazza di non raccontare a nessuno questo magico episodio. Tutto rimarrà quindi un segreto. Eda inizierà a rendersi conto di provare qualcosa nei confronti dell’uomo e che forse si sta seriamente innamorando di lui.

Mentre il famoso progetto dei lampadari verrà venduto, Serkan si dimostrerà preoccupato. Il fatto è che Selin deve prendere una decisione importante e nel mentre suo padre si è aperto con Ferit. Le preoccupazioni di Serkan verranno scoperte da Eda. Nonostante questo la giovane architetta, accetterà di occuparsi del brevetto e di altre faccende importanti e notali dell’Art Life. Melek nel mentre cercherà di controllare Selin il più possibile.

Che cosa accadrà arrivati fino a qui? Eda si caccerà di nuovo nei guai? E soprattutto deciderà di condividere le sue sensazioni e questi speciali sentimenti proprio con Serkan? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air di domani giovedì 24 giugno 2021, come sempre nel pomeriggio su Canale 5.