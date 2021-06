Mr. Wrong, anticipazioni: Ezgi e Ozgur si fidanzano in segreto ma Serdar…

Il rapporto tra Ozgur ed Ezgi è cambiato. I due ragazzi si sono resi conto di provare dei sentimenti importanti l’uno verso l’altro. I protagonisti hanno confessato le loro emozioni ma questa ormai è diventata molto più di una amicizia o di un normale rapporto tra vicini di casa e colleghi di lavoro. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della nuova puntata di Mr Wrong di domani giovedì 24 giugno 2021. Una volta aver esternato i veri sentimenti, la loro amicizia sarà destinata a diventare qualcosa di diverso. Ezgi ed Ozgur prenderanno infatti una decisione importante ma decideranno pure di non dire niente a nessuno…

Restiamo tra l’altro in attesa di capire se la serie turca andrà ancora in onda nel pomeriggio di Canale 5 in estate o sarà cancellata a causa degli ascolti non troppo brillanti. Vi terremo aggiornati!

Mr Wrong, anticipazioni: la trama della puntata di domani giovedì 24 giugno 2021

Rendendosi conto dei sentimenti, Ezgi ed Ozgur decideranno di fidanzarsi. La loro relazione sarà però un segreto perché non diranno niente a nessuno. Intanto Nevin, la mamma della ragazza, vorrebbe che Ezgi si avvicinasse di più a un tipo come il dottor Serdar piuttosto che ad Ozgur. Per questo vorrebbe che lasciasse il lavoro a La Gabbia e che si trasferisse in un appartamento lontano dal suo vicino di casa.

Ezgi sta per compiere gli anni. Ozgur deciderà allora di organizzare una serata speciale per la sua nuova fidanzata. L’uomo penserà ad una festa speciale per lei. Dall’altro lato però, Serdar vuole ancora avvicinarsi ad Ezgi e non sa che lei sta davvero con Ozgur. Il dottore organizzerà quindi un’altra festa per la bella Ezgi, questa volta in un ristorante di lusso esclusivo che si chiama La Lou e dove ci saranno pure amici e membri della famiglia.

Che cosa accadrà arrivati a questo punto? Ezgi parteciperà ad entrambe le feste oppure andrà solo alla serata organizzata dal suo Ozgur rinunciando a quella di Serdar con parenti ed amici? Sicuramente sarà un compleanno da non dimenticare per la PR. Non ci resta che attendere la puntata di Mr Wrong di domani giovedì 24 giugno 2021 su Canale 5.