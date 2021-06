Mr. Wrong, anticipazioni: Ozgur ed Ezgi confessano i loro sentimenti

La mamma e la zia di Ozgur hanno combinato un pasticcio enorme a casa del ragazzo. Nel tentativo di allontanare Ezgi con un rito scaramantico, hanno dimenticato una pentola con le spezie sul fuoco dando il via ad un incendio nell’appartamento. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Mr Wrong per la puntata di domani mercoledì 23 giugno 2021. Nevin, la madre di Ezgi, si trova nell’appartamento di fianco, quello dove vive sua figlia. Per questo la donna inizierà a sentire puzza di fumo e inizierà a preoccuparsi ancora di più con il suono della sirena…

Mr. Wrong, anticipazioni: la trama della puntata di domani mercoledì 23 giugno 2021

Nevin, sempre più preoccupata, deciderà di andare a controllare che cosa sta succedendo all’appartamento di fianco a quello di Ezgi. In casa di Ozgur ci sono Sevim e Fitant. Sono loro due le responsabili del danno nell’appartamento dell’imprenditore e dovranno cercare una soluzione anche perché il proprietario di casa sarà assente e non ancora a conoscenza di quello che intanto sta accadendo.

Dove si trova Ozgur mentre la sua casa è piena di fumo? Il ragazzo sarà proprio insieme ad Ezgi, anche lei non informata del guaio in cui poi sarà coinvolta anche sua madre. I due volevano trascorrere un momento tranquillo insieme. Per questo decideranno di andare su un colle da dove si vede tutta la città. Il panorama sarà bellissimo e l’atmosfera sarà tipicamente romantica. Dopo aver cenato con le kofte, le tradizionali polpette della cucina turca, accadrà qualcosa di inaspettato. Ozgur ed Ezgi confesseranno di provare dei sentimenti importanti l’uno verso l’altra. La conoscenza, infatti, è diventata sempre più intima e sincera dopo l’istaurazione del patto. Tanto che adesso i due potrebbero realmente fidanzarsi.

Che cosa succederà arrivati a questo punto? Ezgi ed Ozgur decideranno di mettersi insieme? E che cosa succederà all’appartamento dell’uomo. Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Mr Wrong che andrà in onda domani mercoledì 23 giugno 2021 su Canale 5.