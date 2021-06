New Amsterdam 3 il gran finale: anticipazioni ultima puntata

La puntata di New Amsterdam 3 in onda ieri sera è stata ricchissima di emozioni. Abbiamo pensato di poter perdere alcuni dei protagonisti più amati della serie, Max e Blomm su tutti ma alla fine, le cose sono andate in modo diverso. In ogni caso, gli ultimi episodi della terza stagione di New Amsterdam, saranno altrettanto ricchi di colpi di scena, come avrete intuito dal promo dell’ultima puntata in onda su Canale 5 ieri sera. Il 29 giugno saranno trasmessi gli ultimi episodi di questa avvincente stagione, forse la più bella della serie americana, un peccato per gli ascolti perchè è un prodotto strepitoso che avrebbe meritato ben altri numeri, soprattutto quest’anno. Se le prime due serie infatti ricordavano un po’ troppo altre serie viste sia in Italia che negli Usa, con questa terza, molto improntata sulle conseguenze del covid 19, tutto è stato diverso. Ed è stato un successo, almeno dal nostro punto di vista.

Ma non perdiamoci in chiacchiere e torniamo all’ultima puntata di New Amsterdam 3 per scoprire tutto quello che succederà la prossima settimana. Come finirà tra Max e la dottoressa Sharpe? E che cosa faranno i nonni della piccola Luna?

New Amsterdam 3 anticipazioni episodio 13 Tempo di lottare: la trama

Max (Ryan Eggold) viene aspramente criticato da Gwen (Becky Ann Baker) e Calvin (Bill Irwin), i genitori di Georgia ovvero i suoi suoceri e i nonni della piccola Luna, durante un colloquio in presenza dei rispettivi legali. I genitori della sua defunta moglie, dopo quello che è successo con l’acido, hanno deciso di chiedere l’affido della bambina, ritenendo che Max non sia in grado di badare a lei.

Max è visibilmente scosso dal confronto, tanto da mettere in dubbio la sua adeguatezza come padre. In ospedale, mille dosi di vaccino rischiano di andare perse a causa di un malfunzionamento del frigorifero e Max cerca il sistema di utilizzarle prima che scadano, ricorrendo anche all’aiuto di Todd (Darren Pettie) per convincere gli “indecisi del vaccino”.

La dottoressa Sharpe (Freema Agyeman) fa di tutto per essere vicina a Mina nella scelta del college ma la ragazza non tollera le sue ingerenze. E per il momento, la storia con Max che sembrava a un punto dal decollo, è tornata nel parcheggio. Che futuro c’è per loro? Il dotto Reynolds (Jocko Sims) capisce che la sua storia con la dottoressa Lyn Malvo (Frances Turner) non può avere un futuro. Eppure tra di loro c’è una strana chimica…

New Amsterdam 3 anticipazioni episodio 14 Ricominciare è difficile: la trama

Alla fine Reynolds si lascia andare, visti i sentimenti che prova e, nonostante la clandestinità della sua relazione con Lyn, va avanti lo stesso. Ci sono però ottime notizie: dopo una operazione riuscita con il nuovo primario di chirurgia, il dottore ottiene un posto prestigioso nel reparto.

Iggy (Tyler Labine), suo marito Martin (Mike Doyle) e i ragazzi viaggiano in camper da settimane, ma la realtà chiama e non tutti sono pronti a riprendere la vita pre-pandemia. Dopo quello che è successo con Chance, il dottore non sa se tornare a lavoro, è davvero questo il momento giusto o vuole continuare a godersi la sua famiglia?

Dopo aver lasciato a Helen un messaggio carico di promesse, Max perde la sua fede nuziale e questo lo getta nella disperazione, tanto che quando Helen torna da Londra con un giorno di anticipo, l’accoglienza non è delle migliori. Questo amore, potrà essere vissuto finalmente alla luce del sole? Max si lascerà andare comprendendo che può e deve ricominciare a vivere anche senza sua moglie? Sembra invece che avrà il lieto fine la storia tra Lauren e Leyla che sono pazze d’amore! La dottoressa Bloom non era mai stata così felice.

Appuntamento quindi a martedì prossimo per il gran finale con gli ultimi due episodi di New Amsterdam 3.