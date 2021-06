Grand Hotel al sabato: Cristina è viva e in pericolo, cosa ha scoperto?

Mercoledì prossimo come ben saprete sarà il giorno del gran debutto di Temptation Island e quindi Grand Hotel, la serie spagnola scelta per il pubblico di Canale 5 per l’estate 2021, si sposta al sabato. La quarta puntata della serie andrà in onda il 26 giugno 2021 in prima serata su Canale 5. E non potevano mancare le nostre anticipazioni, visto che l’ultima puntata di Grand Hotel in onda ieri, si è chiusa con un clamoroso colpo di scena. Cristina, la sorella di Julio, non è morta. E’ viva ma deve continuare a nascondersi perchè è in pericolo. Il motivo? Ha scoperto un grande segreto che non può essere rivelato ma probabilmente, adesso, anche suo fratello saprà che cosa nasconde la madre di Alicia e perchè Cristina si è dovuta fingere persino morta…Vediamo quindi insieme la trama dell’episodio 7 e la trama dell’episodio 8 in onda questo sabato su Canale 5, ecco per voi le anticipazioni di Grand Hotel.

Grand Hotel anticipazioni episodio 7: la lettera rubata

Julio ha appena avuto la grande sorpresa di scoprire che sua sorella è ancora viva. Dopo l’emozione di questo inaspettato incontro ( sua sorella tra l’altro gli ha anche salvato la vita colpendo in testa una persona che stava per sparargli), sono tante le domande a cui Cristina dovrà rispondere. Perché è ancora viva? Cos’è successo? Perché si è nascosta per tutte queste settimane? Che rapporto ha la sua presunta morte con gli altri delitti che hanno colpito Cantaloa? La presenza di Cristina risolverà gradualmente tutti questi misteri, dando a Julio le risposte che stava cercando da settimane ma scatenerà anche nuovi interrogativi e pericoli che, lungi dal risolvere tutto, causeranno seri problemi sia al fratello che ad Alicia.

Intanto, in albergo, l’arresto di Diego, accusato della morte di Cristina, lascia un vuoto di potere che scatena subito una lotta tra Alfredo, ritenuto il più adatto a quella carica, e Javier, che dopo le vicende passate ha deciso di non accontentarsi e di dimostrare a sua madre che merita rispetto e quindi di prendere il posto di Diego.

Nel mondo del servizio, le cose sono altrettanto complicate con il confronto che Belén e Catalina continuano ad avere per il cuore di Andrés. Lotta in cui Angela non rimarrà in disparte. E’ chiaro che Cristina abbia scoperto qualcosa che riguarda la madre di Alicia e che sia stata lei a minacciarla, ma di cosa si tratta? Una cosa è certa: la sorella di Julio sta rischiando moltissimo…

Grand Hotel anticipazioni episodio 8: il sangue della fanciulla

Per Julio e Cristina il tempo passato insieme è pochissimo visto che, qualche giorno dopo aver ritrovato sua sorella, il giovane cameriere del Grand Hotel è costretto a dirle addio di nuovo, ma questa volta, sua sorella è davvero morta. Dopo la morte di Cristina, Doña Teresa insiste nel far sembrare che la sua morte sia stata un incidente per porre fine una volta per tutte ai problemi causati dalla ragazza. Ma sia il detective Ayala che Julio inizieranno a sospettare di queste manipolazioni e cercheranno di scoprire cosa sia realmente accaduto.

L’hotel non è solo sconvolto dalla morte di Cristina Olmedo, ma dal ritorno di Diego Murquía. L’ex direttore farà tutto il possibile per riconquistare la sua vecchia posizione e il suo impegno con Alicia… qualcosa che la colpisce molto profondamente. Ha già baciato Julio e si sente sempre più vicina a lui.

Nel frattempo, nel mondo dei domestici Belén continua ad affrontare Catalina, che vede come una minaccia per tutti i suoi interessi, e non si fermerà finché non si libererà comunque di lei…

Tutto questo e molto altro in quella che sarà la penultima puntata di questa prima stagione di Grand Hotel. Appuntamento quindi a sabato con una nuova puntata da non perdere.