Mr Wrong, anticipazioni: Levent racconta tutto alla figlia, reazione

Ezgi ed Ozgur hanno capito di amarsi e così hanno intrapreso una relazione in gran segreto. Tra i pareri degli altri, mamme comprese, e la vicinanza di Serdar, il rapporto sembra comunque in crescendo per i due. Che cosa succederà ora? Lo scopriamo con le anticipazioni per la nuova puntata di Mr Wrong che andrà in onda venerdì 25 giugno 2021. In questo episodio gli intrighi amorosi si concentreranno sulla storia tra Levent e Cansu. La cugina di Ezgi è ancora arrabbiata perché il suo compagno non ha raccontato la verità sulla loro relazione alla figlia piombata in casa improvvisamente. In realtà il medico, chirurgo estetico, aveva detto a Cansu che avrebbe detto tutto alla bambina…

Queste le anticipazioni in attesa di capire poi se davvero dal 5 luglio 2021 la fiction turca sarà cancellata. Vi terremo certamente aggiornati.

Mr Wrong, anticipazioni: la trama della puntata di domani venerdì 25 giugno 2021

Dopo i tanti problemi causati proprio dalle bugie di Levent verso la figlia, il dottore è arrivato a conclusione che è giunto il momento di dire tutta la verità. Così Levent deciderà di andare a parlare con la bambina per dirle che ha una relazione con Cansu e che la donna non è solo una sua collaboratrice. La ragazzina però sorprenderà il suo papà spiegando che lei già lo sapeva che aveva una storia d’amore con Cansu. Levant riuscirà quindi ad ottenere il consenso della figlia nel proseguire la sua relazione con la cugina di Ezgi.

Il chirurgo estetico può finalmente recuperare ma Cansu è ancora arrabbiata con lui per quanto accaduto. La cugina della nostra protagonista non sarà facile da convincere e il duro compito spetterà ovviamente proprio al suo Levent. L’equilibrio e la ritrovata pace tra i due potrebbe essere più lontana del previsto.

Che cosa accadrà arrivati fino a questo punto? Levent riuscirà a convincere Cansu e lei finalmente riuscirà a perdonare il suo compagno? D’altronde lui ha davvero raccontato tutto alla figlia. Tutto questo e molto altro lo scopriremo solo nella puntata di Mr Wrong che andrà in onda domani venerdì 25 giugno 2021, come sempre durante la programmazione pomeridiana di Canale 5.