Mr. Wrong, anticipazioni prima serata: Ozgur licenzia Ezgi, lei va a lavorare con Serdar?

Ozgur ha sorpreso Ezgi inzieme a Serdar al La Lou ed è convinto che tra loro due ci sia qualcosa. In realtà si tratta di un malinteso ma Ozgur è molto geloso e per questo potrebbe continuare a prendere delle decisioni affrettate e poco pensate. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Mr Wrong per la puntata che andrà in onda in prima serata lunedì 28 giugno 2021. E’ il compleanno di Ezgi e Serdar è stato invitato alla festa a sorpresa che è stata organizzata per la bella PR. Ozgur però non sarà contento e non la prenderà per niente bene…

Non sappiamo ancora che cosa succederà alla serie turca. Dal 5 luglio infatti come vi abbiamo detto, su Canale 5 alle 14.45 andrà in onda la serie Brave and Beautiful. Non è chiaro se Mr Wrong resterà in onda in prime time ( anche se non al lunedì visto che quello diventerà il giorno della messa in onda di Temptation Island). Vi terremo aggiornati!

Mr Wrong, anticipazioni prima serata: la trama della puntata di lunedì sera 28 giugno 2021

Ozgur vedrà Serdar ed Ezgi insieme alla festa di compleanno organizzata per la sua fidanzata. E proprio Ozgur inizierà a pensare che Ezgi fa il doppio gioco per questo si arrabbierà e deciderà di licenziarla dal lavoro nel locale. Ezgi sarà in preda alla disperazione tanto che arriverà pure a litigare con Cansu e Deniz. Ozgur finalmente si renderà conto che quello della sua ragazza è tutt’altro che un doppio gioco ma piuttosto un grande equivoco. Ezgi scapperà a Bursa dalla madre e dal patrigno e Ozgur deciderà di raggiungerla per chiederle scusa.

Le scuse di Ozgur serviranno a ben poco perché Ezgi sarà troppo delusa e non avrà in intenzione di perdonarlo. Oltre ad Ezgi, pure Tolga cercherà di ostacolare l’uomo e alla fine deciderà pure di coinvolgere Serdar. E quale miglior modo scegliere? Tolga assumerà Ezgi dopo che lei è stata licenziata da La Gabbia di Ozgur per farla lavorare proprio insieme a Serdar. Ma alla festa succederanno parecchie cose anche Deniz e Ozan e poi tra Levent e Cansu.

Che cosa accadrà arrivati fino a qui? Ezgi andrà davvero a lavorare insieme a Serdar oppure riuscirà a perdonare il suo Ozgur? Per scoprirlo non ci resta che attendere la puntata di Mr Wrong che andrà in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 28 giugno 2021.