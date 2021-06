Grand Hotel anticipazioni finale: nella busta il mistero del figlio illegittimo erede di tutto

Ci stiamo ormai avvicinando al gran finale della prima stagione di Grand Hotel. L’ultima puntata della serie spagnola scelta da Mediaset per l’estate di Canale 5 dovrebbe andare in onda il 7 luglio ( se ci saranno dei cambiamenti, vi daremo poi tutte le news del caso). Ma il pubblico che si sta appassionando alle vicende dei protagonisti di Grand Hotel continua a cercare le risposte alle tante domande che le prime puntate della serie hanno sollevato. Non sappiamo ancora chi abbia ucciso Cristina, la sorella di Julio e soprattutto non sappiamo che cosa la cameriera avesse scoperto. La serie, come saprete, è andata in onda in Spagna ben 10 anni fa per cui siamo in grado di raccontarvi quale sarà il finale e tutto quello che succederà nell’ultima puntata di Grand Hotel. Se volete scoprirlo in anticipo quindi, e se amate gli spoiler, non dovete far altro che leggere le nostre anticipazioni, eccole per voi!

Grand Hotel anticipazioni ultima puntata: il finale rivela parte degli intrighi

Possiamo dirvi che nell’ultima puntata di Grand Hotel scopriremo solo alcune delle cose di cui si è parlato nella prima stagione. Come saprete infatti, ci sono ben altre due stagioni della serie spagnola, la seconda e la terza, per cui non tutti i nodi verranno al pettine. Ma scopriremo che cosa c’era scritto nella famosa lettera con la busta rossa che Cristina aveva trovato…Lettera che praticamente l’ha condannata a morte…La sorella di Julio infatti è stata uccisa proprio perchè aveva scoperto il gran segreto della famiglia di Alicia che, come avrete capito dal titolo di questo articolo, riguarda un figlio illegittimo. Ma di chi si tratta? A quanto pare, tutto ruota intorno alla famiglia Alarcón. Il padre di Alicia, Javier e Sofia pare abbia avuto una relazione prima del suo matrimonio con donna Teresa e da questa relazione è nato un figlio che sarebbe quindi il suo erede. Chi è questo figlio? Uno dei protagonisti della serie. Si tratta di Andres che è il primo genito e a lui spetterebbe quindi tutta l’eredità della famiglia.

Il segreto della famiglia, che probabilmente qualcuno conosce, forse Diego, e quasi certamente la madre di Alicia, è a rischio. Per questo motivo, ci sarà un altro colpo di scena nel gran finale: qualcuno tenterà di uccidere Andres facendo passare il tutto come un incidente. Ma il segreto della famiglia non è ancora al sicuro perchè sembra che Belen abbia preso la lettera e che quindi possa in qualche modo minacciare Donna Teresa…Cosa accadrà?

C’è tutta una seconda stagione per scoprirlo… E in Grand Hotel 2 tra l’altro, scopriremo anche che cosa ne sarà di Julio e Alicia…Lei ha scelto di sposare Diego ma ama Julio, che ne sarà di questo amore? Non solo, per Sofia è arrivato il momento di partorire, o meglio, dovrebbe farlo se fosse incinta. In realtà dovrebbe prendere il figlio di Belen…Le cose andranno come sua madre ha programmato oppure no? A Andres si risveglierà dopo l’incidente di cui è stato protagonista?