Love is in the air, anticipazioni: Eda non vuole vedere più Serkan ma…

Eda è scoppiata in lacrime dopo la reazione di Serkan. La ragazza è scappata via davanti a tutti perché troppo delusa per quanto accaduto. Eda sembra proprio intenzionata ad allontanarsi definitivamente dall’uomo nonostante il contratto. Che cosa succederà ora? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani mercoledì 30 giugno 2021. Eda vuole ridare l’anello di fidanzamento a Serkan e proprio per questo deciderà di andare da lui per riconsegnarglielo. Lui però non accetterà e lei sarà sempre più nervosa tanto da non voler vedere mai più l’uomo… Non ci resta quindi che scoprire quello che accadrà nella prossima puntata della serie turca, ecco le ultime news per voi.

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani mercoledì 30 giugno 2021

Il problema del brevetto ha causato non pochi disagi e per questo all’Art Life si cercherà di trovare in ogni modo una soluzione. L’azienda avrà solo un giorno, solo 24 ore, per riuscire a realizzare un prototipo del lampadario e, ovviamente, stilare la documentazione completa del nuovo prodotto e progetto. Eda non ci sarà per quanto accaduto con Serkan e la sua mancanza si farà sentire parecchio. Tra l’altro la firma della ragazza è fondamentale per poter accedere a tutti i documenti che servono. Toccherà ad Engin il compito di convincere Eda a tornare all’Art Life. Il compromesso è che non si troverà di fronte a Serkan che nel mentre sarà ad una riunione. Così i due non potranno rivedersi. Eda accetta di tornare all’Art Life senza Serkan. Con sorpresa però l’imprenditore si presenterà allo studio proprio perché vuole incontrarla.

Ceren verrà contattata invece dalla giornalista che ha reso pubblico il contratto del finto fidanzamento tra Eda e Serkan. Pare proprio che presto il nome dell’informatore verrà rivelato a tutti.

Che cosa succederà arrivati a questo punto? Come reagirà Eda nel rivedere Serkan al lavoro? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air che andrà in onda domani mercoledì 30 giugno 2021, come sempre durante la programmazione pomeridiana su Canale 5.