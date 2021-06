Romanzo radicale la docu fiction su Marco Pannella in autunno su Rai 1

Sarà Andrea Bosca a vestire i panni di Marco Pannella nella docu fiction con la Rai ha deciso di dedicare a uno dei più attivi politici italiani degli ultimi anni. Sarà Romanzo Radicale il titolo della docu fiction in onda nell’autunno 2021 di Rai 1 e racconterà in particolare, tutto l’impegno che Marco Pannella mise nella lotta per la legge sul divorzio. Era il 1965 e quella fu la prima battaglia del partito radicale. Sarà raccontato soprattutto questo momento della vita di Pannella nella docu fiction Romanzo Radicale, che non poteva avere che un titolo diverso. Nato a Teramo nel 1930, Pannella è morto nel 2016 a Roma, che era diventata ormai da anni la sua casa.

Attraverso le risorse espressive della fiction sono raccontati i momenti più intimi della storia, mentre il repertorio documenta i gesti che hanno fatto epoca e che nessuna rappresentazione riuscirebbe a restituire con la stessa forza. Infine la voce degli amici, di chi lo ha amato o con lui si è scontrato duramente, testimoni diretti, in certi casi intimi,

della vita e della complessità di uno dei protagonisti della storia italiana recente.



Romanzo Radicale nuova fiction Rai 1: la trama

Nel 1959 l’Italia è un Paese dove non è possibile divorziare, l’aborto è un reato e il servizio militare un obbligo. Meno di vent’anni dopo, divorzio, aborto, obiezione di coscienza diventano diritti inalienabili. Dietro questa rivoluzione c’è Marco Pannella, un uomo che quando inizia tutto questo non è un deputato, non ha spazi televisivi e non ha alle spalle un grande partito che lo protegga. Eppure riesce a scuotere l’Italia e a vincere la battaglia referendaria del divorzio, perché è mosso dalla convinzione, semplice e rivoluzionaria, che la politica debba occuparsi della vita delle persone e della loro felicità. E per farsi ascoltare inventa un linguaggio della politica nuovo, fatto di digiuni, arresti, provocazioni. Romanzo radicale è il racconto dell’avventura di Marco Pannella e del Partito Radicale.

Fiction Rai autunno 2021: Romanzo radicale

Scritto da Monica Zapelli, Luca Lancise con la collaborazione di Mimmo CaloprestiCon Andrea BoscaRegia Mimmo CaloprestiUna coproduzione Rai Fiction-Italian International Film, prodotta da Fulvioe Paola LucisanoDocufiction – Biografico