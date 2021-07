Brave and Beautiful anticipazioni: il primo incontro tra Cesur e Sühan è amore-odio

Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) sono i protagonisti di Brave and Beautiful la nuova serie turca che andrà in onda nell’estate 2021 si Canale 5. Mediaset ha deciso di cambiare in corsa. Qualche settimana fa si era infatti parlato del possibile arrivo su Canale 5 della nuova serie, si pensava potesse andare in onda in prime time come era successo lo scorso anno per la serie Come sorelle. E invece Brave and Beautiful sbarca dal 5 luglio 2021 nel pomeriggio di Canale 5 al posto di Mr Wrong. Vi abbiamo già raccontato qualcosa della serie, molto diversa da Mr Wrong e Love is in the air. Anche se tra i due protagonisti ci sarà una sorta di amore-odio, la trama non è quella di una avventura romantica tutta da vivere. Ci sono intrighi, ci sono bugie, ci sono vendette. E poi si, c’è anche l’amore, quello non manca mai.

Non ci resta che scoprire le anticipazioni dei primi episodi della nuova serie in arrivo dal 5 luglio 2021 su Canale 5.

Brave and Beautiful si parte il 5 luglio 2021: le prime anticipazioni

Cesur torna a Korludağ, un piccolo paesino fuori Istanbul. Cesur aveva deciso qualche anno prima, di allontanarsi dal luogo per mettere distanza tra lui e Tahsin Korludağ (Tamer Levent), l’uomo che ha da sempre ritenuto responsabile della morte del padre. Il suo arrivo in paese però inizia in modo parecchio inconsueto, come si può vedere anche dal promo che Mediaset sta mandando in onda in questi giorni. Cesur, prima di arrivare a destinazione, si troverà a soccorrere proprio Sühan, che non riuscirà più a domare la sua cavalla Nazli, imbizzarritosi all’improvviso senza una spiegazione plausibile. A quel punto, Cesur tenterà di avvicinarsi alla ragazza con il suo fuoristrada per cercare di salvarle la vita e ce la farà. La macchina però andrà a finire fuori strada. Questo sarà il primo incontro tra i due protagonisti della serie…Gli occhi di questa ragazza hanno da subito conquistato Cesur che però non sa una cosa: è figlia del suo acerrimo nemico. Non può innamorarsi di lei, deve portare avanti la sua vendetta. E forse lo farà anche usando la ragazza? Ma fino a che punto potrà ferire una persona che non ha nulla a che fare con le colpe di suo padre?

Sühan capirà sin da subito che il cambio di atteggiamento da parte di Cesur deriva da qualcosa che è successo tra lui e suo padre…La ragazza però ha altro a cui pensare perchè sta per sposarsi, dopo aver ricevuto una proposta di matrimonio dal suo storico fidanzato…Cesur però scoprirà anche un altro dettaglio di non poco conto: l’incidente della ragazza non è stato poi un vero e proprio incidente. La sua cavalla infatti è stata ferita e questo ha provocato il resto.