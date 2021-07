Quando va in onda Grand Hotel? Mediaset cambia ancora tutto

E’ davvero difficile per i telespettatori che stanno seguendo con passione la serie spagnola Grand Hotel stare dietro alle decisioni di Mediaset. E’ invece meno difficile capire perchè una serie non riesca poi ad avere degli ascolti quanto meno regolari: se cambi la programmazione di continuo, non ti puoi aspettare che il pubblico ti stia dietro. Ma non solo. Già tra la penultima e l’ultima puntata della prima stagione, i telespettatori hanno dovuto aspettare più di dieci giorni e succederà di nuovo visto che la nuova puntata di Grand Hotel 2 ( la prossima settimana vedremo infatti il secondo e il terzo episodio della seconda stagione) andrà in onda tra dieci giorni. Ebbene si, questa nuova puntata di Grand Hotel sarà trasmessa su Canale 5 il 18 luglio. La serie cambia per l’ennesima volta collocazione e si sposta. Dopo aver testato la serata del mercoledì, quella del sabato, adesso si passa alla domenica.

Grand Hotel 2 quando va in onda la prossima puntata? Si sposta ancora

Non ne sarà di certo felice il pubblico che, per quanto appassionato a una serie, poi perde anche la pazienza. Visto che Mr Wrong a differenza di Grand Hotel, stava andando anche peggio, si poteva pensare di mandare in onda al martedì la serie e invece…

Si tornerà domenica 18 luglio con le nuove puntate della serie e tutta la verità da scoprire. Julio e Alicia infatti come avrete capito, ancora una volta si ritroveranno fianco a fianco per cercare di scoprire chi ha fatto del male ad Andres ma non sarà facile perchè quello che loro non sanno, è che c’è una verità ben più grande da rivelare e forse non è ancora arrivato il momento…

Nelle prossime puntate tra l’altro ci sarà anche tempo di festeggiare perchè arriverà in hotel il figlio di Sofia che in realtà è il figlio di Belen ma nessuno lo sa…

Appuntamento a domenica 18 luglio si Canale 5.